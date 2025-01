Un derbi por todo lo alto

Fibwi Palma y Palmer Basquet Mallorca protagonizan el gran derbi del fin de semana y uno de los principales atractivos de este estreno del 2025 en la Segunda FEB. Todo un partidazo en Son Moix que inaugurará el nuevo año con la visita del líder a la cancha de un Fibwi Palma Basquet que ya vela armas de cara al choque. El equipo de Pablo Cano, cuarto en la tabla con 7 victorias y 5 derrotas, volvía al trabajo tras las vacaciones navideñas afrontando un serio contratiempo como era la afección de casi toda la plantilla por un virus estomacal que, de hecho, provocó que Sidney Correia no pudiese jugar en casa del Ibersol CB Tarragona en la última jornada de 2024. Los jugadores se han ido recuperando y han trabajado de manera intensa para preparar el último partido de la primera vuelta y el primero de 2025. «Estamos muy motivados y preparados», explicó hace unos días Pablo Cano que reconoce que «las fiestas navideñas nos han venido bien para recuperar a jugadores que teníamos tocado». «Vamos a llegar con mucha motivación al partido para mostrar de lo que somos capaces y disfrutar de una verdadera fiesta que es el verdadero significado de un derbi».

Rubén Escalas, entrenador ayudante del Fibwi Palma Bàsquet, señaló que «afrontamos un partido complicado porque la categoría así lo indica. Nosotros estamos centrados en nuestro trabajo. Vamos a jugar contra el líder y en Son Moix, no hace falta mucha más motivación». Escalas, que comparecía ante los medios por la indisposición de Pablo Cano, reconoció que el partido de Copa de España entre ambos equipos fue «un partido más para crecer. Se sacaron muchas conclusiones y aunque el partido no acabó como queríamos nos sirvió para crecer». Escalas espera que Son Moix presente un gran ambiente. «Es el último partido de la primera vuelta y es el día de Reyes por la mañana. Al no haber competiciones creo que habrá más público y será una fiesta del baloncesto mallorquín», asegura Escalas que de cara al partido apunta: «Vamos a ser nosotros, jugar un baloncesto dinámico y ser muy duros en el rebote porque ahí creo que habrá una gran batalla porque ellos están muy bien también en esa faceta».

Por su parte, el líder de la clasificación tiene a toda la plantilla disponible para encarar un desafío de gran exigencia. Alessandro Scariolo está recuperado de su lesión y volverá a la acción tras perderse varios choques. Las 11 victorias conseguidas hasta la fecha no sacian la ambición de un grupo que tiene plena conciencia del largo recorrido que resta en la competición. Los pupilos de Marco Justo lideran el apartado del rebote ofensivo y el contrincante es segundo en la estadística mencionada. Ambos clubes acompañan al Llíria en el podio de rebotes totales. Jorge Martínez es el encargado de comandar las operaciones en su equipo, Franco Miller la gran amenaza en el exterior y Spencer, Cunningham y Correia conforman un juego interior diferencial. Aramburu y Beraza también son capitales en la demarcación de ala-pívot. Justo destacó que «nos enfrentamos a uno de los proyectos importantes de la categoría, están haciendo una muy buena temporada, esperamos un partido muy difícil, que va a exigir lo mejor de nosotros».