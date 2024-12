El Fibwi Palma Bàsquet no ha podido sumar su tercera victoria consecutiva y ha caído en casa del CB L’Horta Godella por 76-72. Arrancaba eléctrico el partido con un mate marca de la casa de Patrick Spencer. Un parcial de 5-2 ponía el partido en 5-4 tras los primeros tres minutos de juego. No estaban acertados los mallorquines, que perdían muchos balones y se situaban con 9-6 en el marcador, obligando a Pablo Cano a pedir tiempo muerto. Reaccionaban los mallorquines liderados por un gran Jon Ander Aramburu, que anotaba y asistía poniendo el duelo en 12-13. Sin embargo, no lograban mantenerse por delante, cerrándose el primer parcial con 22-17 tras un triple sobre la bocina de Lucas Marí, jugador vinculado al CB L’Horta Godella y que ya ha debutado en la Liga Endesa con el Valencia Basket.

No empezaban bien los mallorquines el segundo cuarto, llegando a colocarse con un complicado 31-24, pero lograban reponerse con una buena labor defensiva del equipo y un buen trabajo de Jon Ander Aramburu para poner el partido en 31-29. Sin embargo, Lucas Marí volvía a poner distancia en el marcador con un triple, dejando el duelo en 36-31. Al descanso se llegaba con 38-34. Anotaba Sidney Correia para abrir el tercer cuarto, pero luego ponía un tapón ilegal que le daba dos puntos a los locales. Lucas Marí seguía siendo una auténtica pesadilla para los mallorquines, que seguían sin estar acertados, situándose con 49-40 en el marcador, obligando a Pablo Cano a parar el partido tras una canasta de los locales. Franco Miller emergía como referencia en ataque para un Fibwi Palma Bàsquet que lograba recortar distancias poniéndose con 51-46 tras una asistencia de Franco Miller para Jon Ander Aramburu. Los palmesanos lograban reponerse para cerrar el tercer parcial con un ajustado 55-51. Garvin Clarke, con un triple, volvía a poner el duelo en 58-51. Recortaba de nuevo la distancia Jon Ander Aramburu tras una buena asistencia de Tiago Dias, pero de nuevo Clarke, esta vez desde el tiro libre, ponía de nuevo los seis de distancia en el marcador. Clarke seguía siendo decisivo para los locales, pero el Fibwi Palma Bàsquet se resistía a hincar la rodilla. Jon Ander Aramburu era clave para mantener vivo al equipo mallorquín, que sufría de nuevo el buen cuarto de Clarke, quien, con un triple, ponía el encuentro en 68-58 a seis minutos para el final. Los de Pablo Cano tiraban de coraje y de trabajo defensivo para acercarse en el marcador tras un triple de Brian Vázquez, llegado tras un robo de Patrick Spencer. Aramburu seguía siendo clave para los isleños con un 2+1 que ponía el partido en 70-68. Un triple de los locales dejaba el duelo en 73-68 y, en los últimos segundos, desde el tiro libre, los de Tomás Llamas ponían el sello final, dejando el duelo en 76-72. Ficha técnica CB L´Horta Godella: Garvin Clarke (15), Carot (10), Deepina (7), Vila (2), Copes (11). También jugaron Lucas Marí (18), Iglesias (3), Olaizola (5), Ortega (1), Bellver (5). Fibwi Palma Bàsquet: Jorge Martínez (4), Franco Miller (8), Patrick Spencer (11), Xabi Beraza (2), Sidney Correia (9). También jugaron Tiago Dias (4), Brian Vázquez (14), Jon Ander Aramburu (18), Pau Tendero (2), Christian Cunningham (0). Parciales: 22-17, 16-17, 17-17, 21-21. Árbitros: Cervantes Fernández y Wiot Espinosa. Señalaron técnica a Bellver y a Brian Vázquez y a Tomás Llamas, entrenador del CB L´Horta Godella.