Ocho de ocho. El Palmer Basket impuso un ritmo alto desde la primera posesión del duelo y estableció un parcial sólido a su favor. Ander Urdiain arrancó el choque muy entonado en ataque, el alero navarro anotó dos triples y forzó varias faltas para sumar desde la línea del 4,60. La gran actividad defensiva permitió a los isleños ganar la batalla por el rebote e imprimir la cadencia más conveniente para el equipo en función del momento. La solidez del bloque de Marco Justo marcó diferencias y concedió al grupo una ventaja de 10 puntos al término del primer cuarto, 16-26.

En el segundo cuarto, la intensidad continuó siendo un aspecto innegociable en el cuadro balear. Salou era incapaz de encontrar grieta alguna en el entramado defensivo palmesano que imponía su autoridad en el encuentro. La aportación de todos los integrantes de la plantilla era superlativa. Joan Feliu mostró una vez más su carácter insaciable en ambos lados de la cancha, Enabulele y Niang dominaron la zona con firmeza junto a un Traoré exuberante. Adrián Chapela y Miki Servera dirigieron el juego de forma sobresaliente y el Palmer Basket llegó al descanso 14 puntos arriba, 29-43.

La escuadra de Marco Justo no cesó en su intención de aumentar diferencias e inició la segunda mitad con una entonación deslumbrante. El acierto en ataque no disminuyó ni un ápice con respecto al primer acto. El tiro de tres fue un arma relevante para los mallorquines, ya que no permitió al conjunto salouense colapsar la zona. La alta efectividad en los lanzamientos de dos puntos y en tiro libres provocó que la distancia creciera todavía más. Guillermo Bastante estuvo muy incisivo en las ofensivas visitantes y fue uno de los nombres propios del parcial. Youssouf Traoré emergió de nuevo como el pívot total y realizó una serie de jugadas en transición de dibujos animados. El 43-67 con el que el Palmer Basket se marchó a la batalla de los últimos 10 minutos es el claro síntoma de la disposición que el equipo había sido capaz de plasmar en la pista.

El nivel que los jugadores dirigidos por Marco Justo mantuvieron durante el cuarto asalto es el mejor ejemplo posible para comprender el compromiso y la unión de esta plantilla. El elenco de Palma anotó 31 puntos en este espacio de tiempo, pero el mayor mérito fue, sin duda, la concentración que el equipo logró sustentar en todos los segundos de la contienda. El Palmer Basket Mallorca venció a Salou por 63-98 y cumplió su cometido, prolongar su imbatibilidad a ocho partidos. Ander Urdiain con 20 puntos fue el máximo anotador de los visitantes, Miki Servera con 15, Bastante con 14, Traoré con 12 y Feliu con 10 también alcanzaron los dobles dígitos en anotación.