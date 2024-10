El Fibwi Palma quiere soñar

El Fibwi Palma afronta desde este sábado otro nuevo reto que no es otro que escalar un peldaño en el baloncesto nacional y entrar en los clubs de plata. Para ello, el club presidido por Guillem Boscana ha confeccionado una plantilla prácticamente nueva con una decena de fichajes que fueron presentados ayer por la tarde en el Hotel Amic Horizonte. Además, el banquillo también cuenta con una cara nueva: Pablo Cano Da Costa, que sustituye a Ricardo Uriz.

En el acto, Boscana reconoció que tenía el «sueño de lograr el ascenso. Eso no depende sólo de nosotros, ya que hay unos rivales que tienen nuestros mismos objetivos, pero sí que me gustaría que fuéramos lo campeones del trabajo en el día a día y eso sí que es algo de lo que no dependemos de nadie más. Si lo logramos, entonces yo ya me quedaré tranquilo».

El máximo mandatario del club recordó que la institución cumple 43 años. «Todas ha estado en categoría nacional y os aseguro que eso no ha sido nada fácil. En esta etapa afrontamos la tercera temporada en la tercera categoría y me encuentro muy ilusionado. Entendí que necesitábamos dar un giro a la estructura del equipo».

El club cuenta desde esta temporada con un nuevo director deportivo encarnado en la figura de Martí Vives, artífice de una plantilla en la que destacan sobre todo jóvenes talentos como Tiago Dias o Álex Huguet. Este último habló en nombre de la plantilla. «Se está creando una familia. «Este camino es muy largo y no ha hecho más que comenzar. Tenemos mucho trabajo por hacer».

Por su parte, el nuevo técnico, Pablo Cano Da Costa, dijo en su intervención. «Me gustaría hacer una invitación a que apoyen este proyecto que está basado en cuatro pilares: trabajo, determinación, paciencia y disfrute».

Durante la presentación se tuvo un recuerdo muy cariñoso para el jugador Guille Mulero, que iba a ser uno de los puntales de equipo, pero que se lesionó en el verano mientras jugaba un partido de 3x3 y causará baja toda a temporada tras fracturarse el tendón de Aquiles.

El Fibwi Palma se estrena el sábado a las 18:00 horas a domicilio ante el Mataró con la intención de empezar con buen pie una competición que cuenta con una nueva denominación, Segunda FEB, sustituta de la LEB Plata.