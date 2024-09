Rudy Fernández, ya exjugador del Real Madrid y que se retiró del baloncesto, tras trece temporadas como madridista, en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección, no dudó este miércoles durante el acto institucional de homenaje y despedida que le hizo la entidad, no dudó en afirmar que el club madrileño cambió «el rumbo» de su carrera deportiva y de toda su vida.

«Hoy cierro una de las etapas más importantes de mi vida. La llegada al Real Madrid (verano de 2011), que en un principio parecía una decisión temporal, se convirtió rápidamente en la mejor elección de mi carrera. Me sentí pronto en casa y aquí encontré no sólo un equipo, sino una familia, a unos compañeros que son como hermanos», dijo Rudy Fernández, que estuvo en el acto acompañado por parte de su familia, como su mujer e hijos, hermana, madre y abuela.

El ya exjugador madridista, cuya llegada fue muy importante en la racha de triunfos y títulos logrados por el equipo, no dudó en afirmar: «El Real Madrid no sólo cambió el rumbo de mi carrera, sino también de toda mi vida. Sin el Real Madrid no sería el Rudy Fernández que soy ahora».

Antes, el mallorquín de 39 años, dio las gracias por un acto que consideró «tan emotivo y especial» para él y celebrado en una Ciudad deportiva donde vivió «momentos en el vestuario que nunca podré olvidar». «Este sitio es importante para los éxitos pasados logrados y para los que están por venir», añadió.

De los 26 títulos conquistados con el Real Madrid, Rudy Fernádez quiso destacar especialmente uno: «La Euroliga de 2015, que tras veinte años logramos traer a casa y, además, en el WiZink Centre de Madrid. Será siempre especial en mi carrera».

En el turno de 'agradecimientos', que empezó hacía el club, el presidente de la entidad, excompañeros, técnicos y ayudantes del equipo, no dudó en afirmar que ellos le hicieron «una persona mucho mejor». Tuvo palabras especiales para Sergio Lllull, del que apuntó que «va a marcar el liderazgo del Real Madrid» y ser el capitán que los nuevos necesitan para "dejar de un lado el 'yo' y pensar en el 'nosotros'.

También tuvo palabras de gratitud hacía la afición, recordando con emoción los 14 minutos de aplausos en su último partido en casa como madridista (10 de junio, en el segundo partido de la final de la Liga Endesa disputada, y ganada, ante el UCAM Murcía, donde fue, además, el mejor jugador del partido). «Me llevó algo más valioso que los títulos, que es el cariño de ellos», apuntó.

Entre los presentes también estuvieron, entre otros, los actuales jugadores del equipo de fútbol Lucas Vázquez y Luka Modric, asimismo Jorge Garbajosa, presidente del FIBA Europa, y Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, a los que dedicó palabras de gratitud.

Hizo, asimismo, mención especial hacía a los también exjugadores Marc Gasol y Ricky Rubio, sus compañeros muchos años en la selección española y, en segundo además, en el Joventut. De Marc Gasol recordó sus años compartidos «de chavales» en los campus federativos y a Ricky Rubio le definió como su «hermano, hermanito». »En 2019 me ayudaste a remar en los malos momentos de mi vida personal. Voy a recordar toda la vida ese apoyo", añadió sobre Ricky.

Para concluir, Rudy se refirió a su familia, hermana («me distes el primer pase en una cancha de baloncesto»), esposa e hijos, madre, abuela y padre fallecido, y terminó dando las gracias al Real Madrid por «dejarme volar y volar tan alto. Hala Madrid».