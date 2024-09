El entrenador del Fibwi Palma, Pablo Cano, presentado de forma oficial

El entrenador del Fibwi Palma, Pablo Cano, ha sido presentado este jueves de manera oficial por Martí Vives, director deportivo del club, en un acto en el que el nuevo preparador del equipo mallorquín ha desprendido ambición y ganas de crecer de la mano de este nuevo proyecto. «Estoy muy contento de estar aquí y de pertenecer a esta institución. Estoy feliz también con lo que me estoy encontrando hasta ahora. Estamos iniciando un proceso y lo primero de todo es confiar en él. Le pedimos a la afición, a nuestros hinchas, que estén junto a nosotros acompañándonos, apoyándonos y confiando en el proceso», ha explicado de entrada Pablo Cano.

El técnico uruguayo ha reconocido que el equipo «ha comenzado muy bien» y también ha señalado, sobre su forma de dirigir a los equipos que «hay cuatro valores que intento que me representen: El trabajo, la determinación, tener mucha paciencia dándole tiempo al tiempo y, sobre todo, el disfrute. Yo no concibo el baloncesto como un lugar de presión o frustración, lo concibo como algo bello y estético. Conectar con las personas, con los jugadores y con la afición me parece que es algo fundamental». Cano ha señalado, sobre la decisión de aceptar la oferta del Fibwi Palma que «el tiempo de duda fue de 0,5 segundos. El pilar importante es la visión que me transmitió Martí del proyecto. Él [Martí] estaba poniendo la primera piedra y a partir de ahí nosotros teníamos que recomponer una estructura para alcanzar en el futuro el siguiente nivel», ha explicado el entrenador del Fibwi Palma que ha añadido: «Este club tiene muchísima historia y tradición y ahora se plantea un momento de reconstrucción para generar algo que, entre comillas, es nuevo.

El proyecto tenía tres cosas fundamentales: Ser profesional, una visión a corto, mediano y largo plazo. Y el tercer punto es que se me transmitió una energía, una necesidad de mejora que para mí tiene que estar presente en cualquier tipo proyecto que me pueda llegar a interesar. Martí me habló de valores, de apostar por jugadores de la institución y de crear una burbuja de la felicidad, un concepto ideado por Aito, al que respeto mucho y dije ‘yo quiero estar ahí’. En esa primera reunión, en cuanto la acabamos, le dije a mi esposa que Martí era una persona con la que quería y podría trabajar porque seguro me iba a hacer mejor».

En cuanto a la idea de juego que tiene para su equipo, Pablo Cano ha comentado que «para los entrenadores contestar a esa pregunta siempre es difícil. Vamos a intentar ser muy agresivos defensivamente e intentaremos jugar muy rápido ofensivamente y en los momentos que toque, jugaremos al ajedrez. La gran aspiración es darle el espacio a los jugadores para que tengan escenarios donde su talento florezca, esa me parece que debe ser la tarea del entrenador: Ayudar a que los jugadores alcancen el siguiente nivel».