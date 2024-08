El Palmer Basket quiere superar los 1.500 abonados

«El año pasado alcanzamos los 1.050 socios, como objetivo no me planteo hacer menos de 1.500». Este es el mensaje con el que Vicenç Palmer lanza este viernes al mediodía la presentación de la campaña de abonados del Palmer Basket Mallorca para la temporada 2024-25 en Segunda FEB bajo el lema 'El color d'una illa'. Un mensaje lleno de ambición, al igual que ya no se conforma con la permanencia. «No me basta con salvar la categoría», añade.

Con precios que oscilarán entre los 40 euros, para junior y seniors, 80 € el carnet general y distintos paquetes familiares (120-200 €), pretende el club de Ciutat poder hacer de Son Moix un fortín y que las gradas del pabellón municipal se llenen con el color turquesa de la camiseta del Palmer Basket. Es por ello que una de las iniciativas que mejor caerán entre los más jóvenes es la entrada gratuita para los menores de 12 años y cada abonado recibirá una camiseta oficial de regalo. Todo para teñir el Palau de camisetas turquesas. Además, destaca el nuevo portal digital de venta de entradas que ha habilitado el club para esta nueva temporada. A través de ticketmaster.es, los que quieran adquirir su abono podrá hacerlo de manera remota y rápida. También se seguirá haciendo de manera tradicional en cualquier oficina de Inmobiliaria Palmer que hay en Mallorca. Por otro lado, se ha abierto un canal de Whats App para tener un trato más cercano con el aficionado. La tabla de precios que ha publicado el Palmer Basket. Joan Feliu estuvo presente en el acto celebradoen el hotel THB El Cid de Platja de Palma, para anunciar también su renovación hasta 2028. El base mallorquín expresa su «felicidad y agradecimiento porque veo que el club confía en mí y he decidido aceptar porque me siento muy identificado con sus valores», además de que espera que el proyecto «dará este año un paso adelante porque la base es buena» Sobre la renovación de Feliu, Palmer confiesa que le considera «el abanderado como jugador mallorquín dentro como fuera de la pista, además del plus que ofrece a nivel de juego y valores». Además, el presidente de la entidad que tiene sus orígenes en Llucmajor, confirma que la plantilla comenzará a preparar el martes 26 de agosto las revisiones médicas y acto seguido, los primeros entrenamientos con Marco Justo. Todo esto, a falta de que se confirmen dos o tres llegadas más que «mejoren el nivel competitivo de la plantilla y que podamos alcanzar cotas más altas», cierra Palmer.