El Palmer Basket Mallorca analiza el curso sin cerrar la puerta a la LEB Oro

El presidente del Palmer Basket Mallorca, Vicenç Palmer, ha hecho balance de la temporada 2023-24 y ha destacado la figura de Raúl Machado en la reacción final del equipo para alcanzar la permanencia en la LEB Plata cuando estaba «en la UCI». «Si somos capaces de convertir el sufrimiento en aprendizaje habremos hecho un máster», ha valorado el dirigente, que ha subrayado que el curso «arrancó extremadamente bien» y que vino la «debacle» tras las derrotas sufridas en Inca y una racha de nueve partidos seguidos perdiendo que fueron una «travesía por el desierto». El dirigente ha destacado los cambios que se fueron introduciendo aunque «no terminamos de dar con la tecla hasta que estábamos casi en el tanatorio y surgió la figura de Raúl Machado, porque gracias a él estamos todavía en la LEB Plata por estas seis victorias en siete partidos en una situación tan compleja».

Vicenç Palmer ha destacado el crecimiento del club a nivel social ha sido «exponencial» con un «mínimo de 2.000 personas en el pabellón» y ha adelantado el objetivo de «estructurar el staff» para una próxima temporada en la que «todo el foco está puesto en la LEB Plata» sin cerrar la puerta a lo que suceda con la plaza del Betis en la LEB Oro. «Nuestra mentalidad es para hacer algo en la LEB Plata y estamos revisando figuras de entrenadores y jugadores para la categoría. Tenemos la ambición alta pero tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que ser sostenibles en el tiempo y no cerramos la puerta a nada. No es un no rotundo a comprar una plaza en LEB Oro, pero a día de hoy no ha habido contactos y si se diera tendrían que darse muchas cosas. Necesitamos un pulmón financiero que lo puede soportar. No es la LEB Oro de hace cinco años y los de abajo tienen un presupuesto de 800.000 euros. Si viene una oportunidad real de poder escalar lo valoraríamos en su momento», ha analizado el presidente del Palmer Basket Mallorca, que ha asegurado que Raúl Machado seguirá en el club pero buscan la «figura de entrenador de nivel alto».

El director deportivo del Palmer Basket Mallorca, Xavi Sastre, ha afirmado que la consecución del objetivo final es «para estar de enhorabuena» en una campaña en la que ha señalado que en buena medida la trayectoria del equipo se vio condicionada por las lesiones de hombres muy importantes como Urbutis y Harris. «Competíamos y perdíamos por menos de cuatro puntos, teníamos la calidad y buenos jugadores individuales, pero no un equipo y los jugadores funcionan por sensaciones y la sensación de derrota ha hecho que algunos se vieran afectados», ha explicado. Además, también ha añadido que «mantener la categoría con las lesiones, el problema de pista, de estructura creo que es para estar de enhorabuena porque nos sirve para afrontar una nueva temporada».

Sobre los movimientos en el banquillo a lo largo del curso, Xavi Sastre ha desvelado que las decisiones «surgieron de ellos mismos». «Fue duro porque nunca es agradable», ha agregado el director deportivo, que ha señalado que ahora la ilusión es el hilo conductor para preparar el próximo proyecto.