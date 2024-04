Rudy Fernández: «Sin el reto de los sextos Juegos igual me hubiera retirado»

Con cinco Juegos Olímpicos a sus espaldas, Rudy Fernández tiene el sueño de vivir sus sextos Juegos, algo que ningún jugador de baloncesto ha logrado. «Si no tuviera este reto quizás me hubiera retirado antes, pero ya sabéis que también es un deseo de mi padre que me hizo cuando estaba enfermo y también lo hago por él», ha explicado este lunes en Palma.

Rudy Fernández ha vuelto al Palau d’Esports de Son Moix, lugar donde debutó con la seleccion española en 2004. 20 años después, el escolta del Real Madrid lucha por vivir sus sextos Juegos Olímpicos. «Me encuentro bien tras haber salido de una lesión y entrando poco a poco en la dinámica de grupo. Mi rol dentro del equipo ahora es otro, sin jugar tantos minutos, peo igual de importante» ha explicado. El motivo de su visita a Palma ha sido para presentar la XIV edición de su campus, que este verano se desarrollará por primera vez en Palma. «Me hace mucha ilusión volver aquí donde empecé a jugar a baloncesto y agradezco al Ayuntamiento de Palma su apoyo». 240 niños -otros 150 están en lista de espera- vivirán entre el 5 y el 12 de julio la experiencia de ser enseñados por uno de los mejores baloncescistas españoles de la historia junto a su hermana, Marta, también una jugadora de primer nivel. «Antes lo que más me pedían eran mates, ahora ya no estoy para mucho», dijo entre risas Rudy, quien añadió: «Los participantes quieren sobre todo que tanto mi hermana como yo estemos la mayor cantidad de tiempo posible con ellos». Rudy destacó que «este contamos con unas instalaciones para practicar más deportes y realizar más actividades donde los niños disfrutarán mucho». El Ajuntament y los organizadores han escogido estas fechas para que coincida lo menos posible con el preolímpico en el que Rudy tiene la intención de estar si Sergio Scariolo le convoca como se da por seguro y que se celebra en Valencia entre el 2 y el 7 de julio. «Van a a ser unos partidos muy complicados por el gran nivel que hay, pero confío en estar en París». En el acto han estado presentes Marta Fernández, el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director general d'Esports del Ajuntament de Palma, David Salom, y el gerente del IME, Miquel Àngel Bennàssar, así como la esposa de Rudy Fernández, Helen Lindes, y los dos hijos de la pareja.