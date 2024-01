Ricky Rubio anunció este jueves su retirada de la NBA tras doce temporadas en la liga de baloncesto más prestigiosa del planeta. «Quería publicar hoy este mensaje para vosotros porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin hoy», escribió el base español en X, la red social antes conocida como Twitter. El comunicado de Ricky llegó poco después de que la cadena ESPN informara este jueves por la mañana del acuerdo entre los Cleveland Cavaliers y el jugador español para la rescisión de su contrato.

Además de anunciar su retirada de la NBA, Rubio, de baja por salud mental desde el pasado verano, explicó en este comunicado su situación actual. «El pasado 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente fue a un lugar oscuro. De alguna forma sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no tenía la situación bajo control. Al día siguiente decidí parar mi carrera profesional», detalló. «Un día, cuando sea el momento adecuado, me gustaría compartir mi experiencia completa con todos vosotros para que pueda ayudar a apoyar a otros que pasan por situaciones similares. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo privado por respeto a mi familia y a mí mismo mientras sigo trabajando en mi salud mental. Pero estoy orgulloso de decir que estoy mucho mejor y mejorando cada día», agregó.

El comunicado continúa con el base español repasando su trayectoria en la NBA, que comenzó con el draft de 2009 en el que fue elegido en la quinta posición por los Minnesota Timberwolves. «Qué sueño. Después de jugar 12 años en la liga, con todas sus subidas y bajadas, he coleccionado muchos buenos recuerdos y grandes relaciones. Minesota, Utah, Phoenix y Cleveland. Wow. Gracias!», escribió. «Una mención especial para Cleveland. Mi último hogar. Sé que la manera en que han acabado las cosas ha sido dura. Nunca podría haber imaginado que el año se desarrollaría así, pero tenéis una organización increíble con Koby Altman (mánager general) y J. B. Bickerstaff (entrenador), quienes han sido extremadamente respetuosos y comprensivos con mi situación y cariñosos conmigo como persona», agregó. Rubio cerró su escrito con un agradecimiento general: «Gracias a todos por el amor y el apoyo!».

Salida de Cleveland y fin a la NBA

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA, aseguró en ESPN que «si Rubio continúa su carrera profesional, será probablemente donde empezó como un prodigio de 14 años: en su España natal». El pasado 20 de diciembre, Shams Charania, otro periodista con muy buenas fuentes en la NBA, aseguró en el portal The Athletic que el base español y los Cavaliers estaban negociando la salida del jugador. Esa salida tenía que ver con la necesidad de los Cavaliers de hacer nuevos fichajes tras las lesiones de jugadores importantes como Darius Garland o Evan Mobley. Charania sostuvo entonces que no se esperaba que Rubio volviera a jugar esta temporada y que había dudas de si regresaría a la competición. Rubio firmó en 2022 un contrato con los Cavaliers de 18,4 millones de dólares por tres años. De 33 años, el base tiene una gran consideración y respeto por parte del conjunto de Cleveland, al que llegó en 2021 para aportar veteranía y experiencia a un conjunto con mucho talento joven (Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen...). En diciembre de 2021 se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda cuando atravesaba un gran momento de forma. Esta era la misma lesión que había sufrido en 2012 como novato en las filas de los Minnesota Timberwolves.

Cuando os pregunten por la definición de Jugador generacional habladle del año rookie de Ricky Rubio pic.twitter.com/lbDLMltnBb — Sergio Rabinal (@S_Rabinal) January 4, 2024

Tras volver a las canchas en enero de 2023, Rubio abandonó el pasado agosto la concentración con España para el Mundial de baloncesto para cuidar de su salud mental. Rubio había alcanzado en los últimos años un extraordinario punto de madurez, seguridad y inspiración que le permitió ganar el Mundial de China de 2019 con la selección española (fue el MVP del torneo) y ser el máximo anotador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la NBA, en cambio, no ha tenido especial fortuna con sus equipos. Pasó muchos años en conjuntos con pocas aspiraciones (Minnesota Timberwolves) y salió de otras franquicias justo cuando empezaban a mirar a lo más alto (Utah Jazz y Phoenix Suns) después de que Rubio fuera fundamental en la consolidación de esos proyectos. En total ha jugado 12 campañas en la NBA -sin contar este curso en el que no ha llegado a pisar la cancha con los Cavaliers- con unos promedios de 10,8 puntos, 4,1 rebotes, 7,4 asistencias y 1,8 robos por encuentro en la temporada regular.