El Palmer busca romper una racha histórica

No hay red, no queda más margen y el Palmer Basket Mallorca se exige romper una racha negativa histórica en el último choque de la primera vuelta en la LEB Plata. Tras acumular nueve derrotas consecutivas, el cuadro de un Sergio Jiménez que todavía no sabe lo que es ganar desde que llegó a la Isla recibe esta noche en Son Moix (20 horas) a un rival peligroso como es el Safir Fruits Alginet valenciano, entrenado por la exinternacional Anna Montañana. Con un balance de 6-6, los levantinos intentarán sacar partido de la crisis de juego, resultados y mental de los palmesanos, que desde la jornada tres (3-0) no saben lo que es vencer.

Noticias relacionadas Palmer Basket Mallorca: la peor racha en la LEB Plata Una dinámica que les llevó a superar el récord histórico de derrotas seguidas de un equipo mallorquín en la LEB Plata -las 7 del Opentach Pla- y que quieren dejar atrás tras dos meses para olvidar, en los que las lesiones de Bobby Harris, Ryan Nicholas y Arminas Urbutis han lastrado la rotación, teniendo que inscribir al ala-pívoy italiano Luca Tardito el pasado fin de semana. El parte médico se repite, recuperando eso sí totalmente a Miki Servera y con Toni Vicens ya al cien por cien. Ganar dará aire al Palmer Basket Mallorca Palma, que el día 30 volverá jugar en casa para abrir la segunda vuelta ante el Salou (18 horas) en la despedida de un 2023 que ha dejado de todo para el equipo: desde el ascenso a LEB Plata a una primera vuelta accidentada y para olvidar. El duelo ante el Alginet puede cambiar la dinámica antes de Navidad.