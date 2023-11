Sergio Jiménez traza su hoja de ruta en el Palmer Basket Mallorca

El nuevo técnico del Palmer Basket Mallorca, Sergio Jiménez, ha destacado la «ilusión» que se ha encontrado en el proyecto y que ha sido clave para decidirse a la hora de asumir el mando de un grupo que ha visto «voluntarioso y con ganas de revertir la situación». El preparador salmantino no ha querido trazar objetivos a largo plazo y ha señalado que era el momento de «hacer el análisis para hacer el mejor baloncesto posible» para posteriormente «ver dónde llegamos».

Sergio Jiménez ha agradecido la «confianza» del club y ha destacado que «cuando me comentó el proyecto fue lo que me atrajo». «Tenía muchas ganas de volver a entrenar y buscaba un sitio donde hubiera un proyecto serio, con ilusión y ganas de crecer. Hay posibilidad de hacer algo bonito y de generar ilusión», ha explicado el técnico salmantino, que ha asegurado que entre los jugadores se ha encontrado «un grupo voluntarioso, que quiere revertir la situación que no es preocupante porque estamos al inicio, pero sobre todo ganas de trabajar y de empezar a ganar desde este domingo», ha apuntado.

El nuevo entrenador del Palmer Basket Mallorca cree que al equipo le falta «regularidad» y que la plantilla tiene «experiencia y virtudes», pero su principal preocupación es «no mirar más allá del siguiente entrenamiento».

Sobre el estilo de juego que quiere que proponga el Palmer Basket Mallorca pretende que sea «un equipo solidario, trabajador, con energía, que comparta el balón y en definitiva tenga los valores propios de un equipo». Sergio Jiménez afirma, además, que quiere que su equipo se distinga por «un baloncesto atractivo que sea capaz de atraer a toda la gente que podamos».

«Ni todo era tan excelente al principio ni todo es tan malo ahora. Sólo he tenido un entrenamiento y no he visto un grupo de jugadores roto, he visto un grupo con ganas de darle la vuelta a la situación», ha apuntado.

El director deportivo del Palmer Basket Mallorca, Xavi Sastre, ha indicado que Sergio Jiménez es el «perfil perfecto» para el equipo. «Es el entrenador que queremos», ha enfatizado al mismo tiempo que ha remarcado la experiencia de Sergio Jiménez como uno de los grandes avales para apostar por él en un reto que empieza por «recuperar anímicamente a los jugadores»