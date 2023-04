La emoción crece por jornadas en las Ligas Escribano, que dejaron este fin de semana un duelo de alto voltaje en el Grupo A-2 de la competición masculina. Fue el que permitió al Flanigan Calvià abrir hueco en lo más alto de la tabla (17-2), descartando definitivamente al Fisiotur Esporles, que cayó en su paso por el polideportivo Galatzó (73-58) para ver cómo el Restaurante Las Tres Palas les da caza en la tabla (14-5), más tras pasar por encima del Grupo Mitjan Lloc Alcázar: 103-59.

Por su parte, el Sentim Ciutat d'Inca no falló, para afianzarse en la segunda plaza, venciendo con holgura al Sant Lluís (63-89). Destacar el triunfo en el enfrentamiento directo de La Salle Proa Seguros frente al Supermercados Diskont Ciutadella Ponent (75-57). Alegría para el Jovent Coinga, que se impuso como local al Llucmajor (62-54), mientras que el Boscos Innova Menorca atrapó en la tabla al Iforavila Consfutur (68-71) de Felanitx.

Dentro del Grupo A-1, Agora Portals y Sa Real Blakstad siguen una semana más en lo más alto y con un balance espectacular (18-1). Los 'calvianers' se impusieron al Sant Josep Obrer (78-62), mientras que el cuadro ibicenco cumplió con su misión ante el CTEIB (92-69). No deja escapar su opción de estar arriba el Livingdreams Santa María, que no dio opción al Consell Master D (49-73), a la par que el Sa Pobla Flitcut sumó otro triunfo en su pista, frente al Sant Antoni Ibiza Feeling (89-45) en un partido sin color. No desaprovechó la oportunidad el Càrniques Sunyer Bàsquet Manacor, que venció a domicilio al Grupo Udemax Molinar (63-83). También asoma la cabeza el Bàsquet Pla, superando al Oli Ibiza (76-56).

Una semana más, el Muchas Cristales Port Management Andratx pasó el rodillo. En esta oportunidad frente al Ria Ferreries (54-114) para amarrar el primer puesto (23-1), mientras que el Aleris Bàsquet Calvià y el CTEIB continúan a su estela (20-4). En especial los primeros, que apartaron de su camino al Azul Marino Asnimo Binissalem (93-28), mientras que las de Alberola barrieron al Sporting Full Equip Molinar (91-34).

El Jovent Coinga sorprendió al Sant Lluís en el derbi (54-31), a la par que el Climaigas Menorca Alcázar superó al Benzineres Febrer Martí (53-64) y el Pulsar PDV le enseñó las garras al Sant Josep Obrer (70-48) para apretar esa zona de la clasificación.