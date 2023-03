El Palau d'Esports de Inca fue testigo silencioso de una victoria histórica en el devenir de la Primera División balear de baloncesto. Fue la firmada por el líder del Grupo A-2 de la competición masculina, el Sentim Ciutat d'Inca (13-1), que superó por 102 puntos al Grupo Mitjan Lloc Alcázar, que cedió por un incontestable 128-26 en un partido sin color y en el que los locales apenas dieron opciones a los menorquines, con parciales mínimos en cada cuarto.

A su estela, el Flanigan Calvià (12-2) también pasó el rodillo, aunque no de una forma tan estrepitosa, imponiéndose a domicilio al Sant Lluís (55-93) para no perder el ritmo del Sentim Ciutat d'Inca. Tampoco falló el Fisiotur Esporles, que no tuvo piedad del colista, el Jovent Coinga, al que tumbó por un claro 92-45. Otro que se mostró implacable de cara al aro fue el Restaurante Las Tres Palas. qie sostiene el ritmo del Esporles (10-4) después de imponerse con holgura al Iforavila Consfutur en Felanitx (60-107).

Paso al frente del Supermercados Diskont Ponent Ciutadella, que en un derbi insular tumbó con esfuerzo y en un duelo emocionante al Boscos Innova Menorca (75-78). La jornada la cerró el triunfo de La Salle Proa Seguros en su visita al Llucmajor (55-75), queda tranquilidad a los palmesanos. Y en duelo adelantado al Grupo A-1, el Consell Master D selló una victoria clave frente a un rival directo y a domicilio, ganando al Bàsquet Pla (72-81), con lo que los de Álex Pérez se alejan provisionalmente de la zona de peligro.

La competición femenina únicamente tuvo un partido aplazado en liza, el que dejó la victoria del Azul Marino Asnimo Binissalem (14-4) en su visita a la cancha del Climaigas Menorca Alcázar (63-66).