La conexión mallorquina

La histórica representación balear en la ACB, con diez jugadores, sorprendió a ambos. «Vi la noticia de Ultima Hora, me la enseñó David y me llamó la atención. Me puse contento, porque Mallorca y Balears, aunque no tengan un proyecto fuerte, el baloncesto es un deporte con afición. Desde siempre, sale gente de todas las generaciones, en masculino y femenino», decía Pere Tomàs, a lo que apostillaba Iriarte que «la pena es que no haya un club al máximo nivel. Para todos sería una gran ilusión, especialmente para la gente de la Isla», decía.