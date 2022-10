Faltan más de ocho meses para el draft de 2023 pero el extraordinario talento y las asombrosas capacidades físicas del joven Victor Wembanyama están causando sensación en la NBA, tanto que varias estrellas de la liga se han rendido ya al prometedor futuro de este francés. «Es más como un extraterrestre. Yo no he visto, nadie ha visto, alguien tan alto como él y tan fluido y elegante sobre la pista», dijo LeBron James durante una rueda de prensa el miércoles. «Sin duda es un talento generacional», aseguró.

De solo 18 años, Wembanyama no solo es el favorito para ser elegido como número uno en el próximo draft sino que, en estos momentos, es también uno de los jóvenes más prometedores en el baloncesto a escala mundial gracias a unas cualidades absolutamente únicas. Con 2,23 metros de estatura (ahora mismo no hay un jugador más alto que él en la NBA), Wembanyama es capaz de anotar de tres y de media distancia, maneja el balón con una gran soltura y rapidez, se desplaza con mucha agilidad, resulta muy peligroso en el uno contra uno (no solo en el poste) y es también una amenaza de intimidación en defensa.

Esa fascinante combinación de poderío de pívot con las habilidades de un escolta no ha pasado desapercibida en la NBA, que además ha tenido la posibilidad de verle estos días en directo ya que Wembanyama ha disputado esta semana un par de partidos amistosos en Las Vegas (EE.UU.).

Con el NBA G League Ignite como rival, un equipo en el que juega otro gran talento joven como Scoot Henderson, Wembanyama, al frente del conjunto francés Metropolitans 92, sumó 37 puntos, 4 rebotes y 5 tapones en el partido del martes y aportó 36 puntos, 11 rebotes, 4 tapones y 4 asistencias en el encuentro de este jueves. «Es como un jugador creado en el videojuego NBA 2K», aseguró este jueves Stephen Curry.

A los elogios del base de los Golden State Warriors también se unió la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. «Es increíble, tío (...). La manera en que puede tirar, el modo en que se puede mover, es extremadamente rápido para su tamaño, puede taponar tiros, puede ser un amenaza en defensa... Es increíble», dijo el griego. «Tenemos que prepararnos para este chaval, ¿sabes? Va a ser realmente bueno», pronosticó.