El Fibwi Palma se sacudió la presión del retorno a la Leb Plata con una sufrida victoria (80-79) ante un Prat que se hundió en dos de los parciales y se vio desbordado por un equipo local que creyó en sus opciones hasta el final, liderado por un excelso Asier Zengotitabengoa (26 puntos), decisivo en el minuto final, y que demostró una capacidad de sufrimiento que le permite al cuadro de Son Moix arrancar el curso con una sonrisa.

No arrancó nada bien un Fibwi Palma que pagó la falta de rodaje y de acierto, la inferioridad bajo aros y una elevada carga de faltas en el arranque. Eso lo aprovechó un Prat descarado, en el que Smallwood se encargaba de abrir una brecha peligrosa (6-13). Los de Pau Tomàs no tenían recursos en la pintura y se sustentaban en la buena mano de Asier Zengotitabengoa y las apariciones de Kovacevic, que no impedían la sangría (10-24). Los catalanes se venían arriba para cerrar el primer cuarto con un buen colchón (12-27) y mantener la distancia de seguridad en los primeros compases del segundo acto.

Ahí emergió la capacidad de liderazgo de David Font, que se sumó a Zengotitabengoa para acercar al Fibwi Palma en el electrónico con dos triples consecutivos que dieron aire a los baleares (22-31). La experiencia de Cosialls y los centímetros del Prat permitían a los visitantes seguir al frente con relativa comodidad, pues mudó su imagen el Fibwi tras el parón, siendo más incisivo y estando más acertado de cara al aro rival para alcanzar el ecuador del duelo nueve abajo (35-44).

No entró nada bien el Fibwi Palma, aturdido y sin capacidad de respuesta en la pintura, encajando un 0-6 de salida que obligó a Pau Tomàs a parar el partido de inmediato (35-50). Surtió efecto, pues desde ese punto enlazó el cuadro isleño un parcial de 8-2, con Smoyer reivindicándose en la pintura para ponerse a siete (43-50). Un triple de Cornwall no intimidó al Fibwi, que respondió con otros nueve puntos (9-0), con un triple vital de Joan Feliu, para estrechar más el cerco sobre el Prat (52-54, m. 27), que se veía por primera vez en el marcador en todo el partido a apenas treinta segundos para el cierre de un tercer parcial demoledor del Palma (21-10), que zanjó el cuarto con un 13-0 culminado por una penetración de Zengotitabengoa que daba otro color al partido (56-54, m. 30).

Feliu dinamitó con otro triple los cimientos de un Prat perdido y que acumuló más de seis minutos sin anotar (61-55), pero Cornwall frenó la euforia con una respuesta inmediata que dio vida a los de Albert Cañellas, que cedieron la iniciativa en el marcador, pero se reenganchaban a ritmo de triples, como los que intercambiaron Karapandzic y Cornwall (64-63). En esa fase decisiva pudo sentenciar el Fibwi, pero no lo hizo y se levantó un Prat que, merced a un triple de y otra canasta de Buljan volvía a tener el mando del partido (68-72, m. 37). La buena mano desde 6'75 de Asier Zengotitabengooa y Font mantenía vivo al Fibwi, castigado desde larga distancia por Buljan.

A base de orgullo resistió el Palma, que encaró el minuto final uno abajo (78-79). La tuvo Zengotitabengoa para recuperar la ventaja, pero se salió el balón, y en la siguiente acción los pasos de Cornwell permitieron al Fibwi tener bola de partido a trece segundos. Hasta que el balón llegó a Zengotitabengoa, que penetró con vía libre para anotar y poner uno arriba a los de Tomàs a falta de cinco segundos y una décima (80-79). La defensa y la acción precipitada del Prat dejó la victoria en Son Moix y bañó de ilusión el estreno del Fibwi Palma.

80 Fibwi Palma (12+23+21+24): Tamba (4), Feliu (10), Kovacevic (8), Zengotitabengoa (26), R. García (4), -cinco inicial- Smoyer (9), Karapandzic (3), Font (13), Suskavcevic (3), Andreu (0) y Gibson (0).

79 CB Prat (27+17+10+25): J. Rodríguez (1), Cornwall (18), Cosialls (12), Allen (11), Smallwood (13), -cinco inicial- Salvans (3), C. Rodríguez (1), Onwuka (0), Buljan (18), Suurorg (0) y Prey (2).

Árbitros: Del Val Nuño y García Santos. Antideportiva a Asier Zengotitabengoa.

Incidencias: Palau d'Esports de Son Moix. Unos 500 espectadores.