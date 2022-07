El Imprenta Bahía San Agustín ya cuenta con su patrocinador principal. La empresa mallorquina de telecomunicaciones Fibwi, nacida en 2009, será el espónsor principal del equipo en esta temporada 2022-23 dando nombre además al primer equipo del Imprenta Bahía San Agustín que, desde hoy, pasa a llamarse Fibwi Palma, nombre con el que competirá en la conferencia este de la LEB Plata buscando regresar a la LEB Oro, objetivo marcado en rojo por la directiva y cuerpo técnico del conjunto palmesano. El acuerdo se ha cerrado oficialmente, tras varias semanas de negociación, en la sede que Fibwi tiene en Palma situada en el Polígono de Son Castelló en un acto en el que han estado presentes Francisco Alcalde, CEO de Fibwi y Guillermo Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín que han firmado el acuerdo que vincula a ambas entidades durante esta temporada 2022-23.

Tras la firma del acuerdo Guillermo Boscana ha señalado: «Es un día muy importante para el futuro de esta temporada porque presentamos el acuerdo con Fibwi. Estamos muy contentos de cerrarlo porque ha sido una tarea larga y complicada y estamos muy contentos por el hecho de que una empresa mallorquina que además está muy ligada al mundo del deporte haya creído en nuestro proyecto». El presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín, además ha querido agradecer a Fibwi su apoyo subrayando que «vamos a dar muchas alegrías a la afición y al patrocinador, que ha sido una de las partes que ha hecho posible que este año tengamos un equipo potente». Boscana ha vuelto a dejar claro que el objetivo no puede ser otro que el de regresar a la LEB Oro. «Ya dije a final de temporada que el objetivo no puede ser otro que volver cuanto antes a la LEB Oro y ese ‘cuanto antes’ es este año pero las cosas a veces no se cumplen y se precisan dos años. El objetivo es hacer un buen trabajo y poner todos los cimientos para intentar subir este año y si no se pudiese seguir con la misma ilusión y con los mismos cimientos».

Por su parte, Francisco Alcalde, CEO de Fibwi, ha indicado que «seguimos en esa idea de apoyar al deporte. En este caso, confiamos mucho en el proyecto de Guillermo Boscana y estamos seguros de que vamos a subir en breve y que se va a intentar y se van a hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo y aquí tiene a Fibwi para apoyarle económicamente. Estamos muy contentos con este acuerdo». Alcalde, además, destaca la importancia que tiene para Fibwi el seguir apoyando al deporte de las islas. «Consideramos que hay que ayudar a la gente que está viviendo en Mallorca y lo que tenemos que hacer es apoyar a todos los deportes. Nuestra proyección es muy grande y nos vemos muy reflejados en el esfuerzo de deportes como el baloncesto o el fútbol, por ejemplo», ha explicado Alcalde que, finalmente, ha asegurado, en tono jocoso, al hablar del objetivo de esta temporada que «vamos a empujar todos y si tenemos que meter canastas el equipo de Fibwi también lo haremos pero hay que lograrlo».