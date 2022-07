El mallorquín Rudy Fernández no quiso mojarse en la situación que ha vivido hasta esta semana, el ya ex entrenador del Real Madrid, Pablo Laso. El escolta internacional, considera que el club hace lo mejor para la salud del técnico. «Somos gente de club y la entidad está por encima de cualquier persona y la salud es lo que priorizan», comentó en la presentación de su campus en Pollença. La polémica acontecida esta última semana con el despido de Pablo Laso condicionó el acto, pero el madridista valoró con «respeto» la decisión final de prescindir con los servicios del técnico. «Al final, Pablo, ha sufrido un infarto y es normal que el Madrid no le vea en condiciones de competir», confesó.

Al jugador le dejó mucho que desear las maneras en las que ha transcurrido todo. «Las formas no han sido las mejores. Laso es un referente porque ha hecho al club aún más grande y estas dos últimas décadas lo ha demostrado», afirmó contrariado. Rudy es uno de los jugadores más veteranos de la plantilla actual y echó en falta más cercanía hacia ellos. «No nos informaron en ningún momento y eso es lo que nos ha dejado un poco fríos. Creo que se hubiese podido hacer algo mejor.», concluyó con el tema de Pablo Laso. Por otro lado, a nivel personal, el mallorquín ha vivido un año muy complicado y exigente. A sus 37 años acaba de concluir su décima temporada en el club de la capital española y a nivel personal ha sido duro. «Ha sido un final muy difícil, pero el jugador tiene que aislarse de lo que le pase personalmente y creo que he hecho un buen final de temporada a pesar de las circunstancias», valoró el isleño.

En líneas generales, el Real Madrid ha completado un año espléndido con la consecución del título liguero ante el Barcelona. «Conseguir un campeonato con uno de los equipos más fuertes de Europa es algo muy positivo.», afirmó. Sin embargo, el éxito final no exime de momentos duros a nivel grupal durante la temporada. «Es verdad que ha habido semanas complicadas por las lesiones y a nivel de juego.», comentó. Tras estos días complicados, Rudy valora gratamente la madurez que tuvo el equipo para superar el bache. «Saber levantarse después de perder la final de Euroliga por un punto habla muy bien de la capacidad de salir adelante del equipo. Llegó el playoff y jugamos de la mejor manera posible.», alabó el palmesano.

En otro orden de las cosas, está pendiente de la llamada de Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto. «Creo que he terminado muy bien la temporada y estoy a expensas de si me llama o no. Todo dependerá de si considera oportuna mi presencia en el próximo Europeo», espetó. También quiso valorar la nacionalización de Lorenzo Brown para la competición europea. «Traer a un jugador que no tiene vínculos con el país no me parece acertado. Hay muchos jugadores que están en las ventanas y con estas acciones no tienen la recompensa que merece»; destacó. Sin embargo, dejó claro que no tiene nada en contra de él y que hay que apoyarle una vez llegue al vestuario.

Descenso del Palma

Para finalizar el acto, Rudy habló del descenso del Palma Bahía Agustín. «Es una pena que el baloncesto mallorquín se quede sin representantes en LEB Oro. Hace tres años estuvieron a punto de conseguir el ascenso y ver al club en LEB Plata no es agradable», valoró. El escolta merengue no descarta la vuelta a la isla para ayudar a algún club de la isla a conseguir subir a Liga Endesa. «Como jugador quiero retirarme en el Madrid, pero me gustaría ir a Mallorca a ayudar con mis conocimientos en algún otro área para llevar a un equipo a ACB», concluyó el mallorquín.