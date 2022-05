El Lenovo Tenerife del mallorquín Joan Sastre y el BAXI Manresa tienen una cita con la historia este domingo en el Bilbao Arena, el pabellón de Miribilla en el que se disputa la Final a Cuatro de una Champions League FIBA en la que lograron billete para la final el viernes en dos exigentes semifinales ante el Hapoel U-NET Holon israelí y el MHP RIESEN Ludwigsburg alemán. En el caso del Tenerife, los dirigidos por el bilbaíno Txus Vidorreta, que juega en casa, buscan su segundo título europeo, tras el primero que conquistó el 2017, en su tercera final en el torneo; también están en las vitrinas del club canario las Copas Intercontinentales de 2017 y 2020.

Joan Sastre celebra con un compañero la clasificación para la final. Foto: Emilio Cobo

El Manresa de Pedro Martínez, por su parte, persigue el primer título continental en también su primera final para acompañar en el palmarés a la Liga ACB de la temporada 1997-1998 y la Copa del Rey de 1996 que lograron a finales del siglo pasado. Ambos conjuntos, en todo caso, aseguran el dominio de la Liga ACB, en la competición, ya que, con la de este año, cuatro de las seis ediciones de este torneo FIBA lo habrán ganado equipos españoles. Una lleva el Tenerife, que ganó la primera, y dos el Hereda San Pablo Burgos, que venció en las dos últimas.

Les costó tanto a los chicharreros como a los de El Bages llegar a la final. Ya que tuvieron que superar sendas semifinales de perfil parecido. Dos partidos en los que confirmaron sus favoritismo ante rivales inesperados en la Final a Cuatro pero muy motivados y entregados al máximo. El comportamiento del Holon fue ejemplar impulsado por cerca de 2.000 incansables seguidores en las gradas. Pero, al final, los de Guy Goodes sucumbieron ante la experiencia y el talento de un Marcelinho Huertas (17 puntos, 9 asistencias y 23 de valoración) que apareció siempre que le necesitó su equipo hasta acabar ganado por 71-78.

El Tenerife quiso imponer su mayor altura en la zona con Gio Shermadini, Fran Guerra y Kyle Wiltjer, pero, aún cumpliendo esos pívot, le costó ante la entrega al límite del rival. Algo parecido le ocurrió al Manresa, que empezó intimidando a los de John Patrick jugando por el encima del aro y acabó teniendo que fajarse en todos las líneas ante la pegajosa defensa de un rival que acabó sucumbiendo ante el mayor poderío catalán y su propio desacierto (55-63).

Si en la primera semifinal la estrella indiscutible fue Marcelinho, en la segunda no estuvo tan claro. Aunque lo números finales se lo concedieron a un Chima Moneke (13, 13 rebotes y 18) que, con dos canastas tras rebote ofensivo, fue clave en trabado cuarto final (6-8 para el Manresa en esos diez minutos) que decantó definitivamente un triple de Joe Thomasson.

Para el 'inquer' Joan Sastre, internacional español, la final de este domingo supone una buena oportunidad para alzar el que sería su segundo título continental, tras ganar en 2019 la Eurocup con el Valencia Basket. Toda una motivación para el mallorquín, que comparte vestuario con el que fuera jugador del Bahía San Agustín, el canario Fran Guerra.

Mención especial de las semifinales merece el aspecto que presentó Miribilla Primero del 'amarillo Holon' del que vistieron las gradas un dos mil aficionados israelíes que parecían muchos más y que no dejaron de animar todo el partido; y después de un 'rojo Manresa' que se desplegó por todo el aforo y que hizo preguntarse si los 3.000 que se calcularon no eran aún más. Si se repite la imagen en la final, y no hay más de los 300 seguidores canarios que acudieron a la semifinal, el Manresa arrancará con la ventaja de saber que la grada es suya.

Antes del partido definitivo, que será a las 20.00 horas, se disputará, a las 17.00 el chque por el tercer y cuarto puesto. Un encuentro que suele ser un castigo pero que esta vez apunta a homenaje para dos equipos que ni eran esperados ni probablemente no esperaban estar en esta cita y para los que el 'bronce' sería desde luego un magnífico premio a su gran torneo.