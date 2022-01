El Polideportivo Pisuerga presenta esta tarde una oportunidad de redención para el Palmer Palma, que quiere invertir su mala dinámica y atrapar una victoria que alimente sus esperanzas de salvación. Los de Pau Tomàs y Álex Pérez se exigen dar un paso al frente tras siete derrotas consecutivas y sacar a relucir el renovado potencial de la plantilla tras la incorporación de tres nuevos efectivos. Al margen de la ausencia de Joel Kanyinda, el conjunto de Ciutat se desplaza a Pucela con sus mejores hombres en plenitud de facultades. La adaptación de los fichajes aunque apenas acumulen una semana de trabajo con el resto de sus compañeros es un impulso anímico para el equipo, que espera que el choque sea un punto de inflexión. Además, supone el kilómetro cero de unas semanas repletas de partidos que no dejarán tiempo para demasiadas alegrías ni lamentos.

«Vamos a Valladolid con muchas ganas porque tenemos el equipo al completo. Tenemos a todos los jugadores con los que vamos a finalizar la temporada y hay muchas ganas de verlos competir», indicó en la víspera Pau Tomás, que aseguró que la ilusión es «máxima» antes de visitar a un rival que está consiguiendo mejores resultados a domicilio que cuando le toca actuar como local. El partido supondrá el estreno de las últimas incorporaciones isleñas, Robert Cossialls, Pavel Marinov y Elijah Brown. «Se han adaptado perfectamente», apuntó Tomàs, que advirtió que la experiencia será una de las bazas que las nuevas incorporaciones transmitirán al equipo. «Nos aportarán sobre todo un punto de madurez y de lectura de juego, sobre todo, la forma que tienen de entender el baloncesto europeo y español. No necesitan un período de adaptación sino que ya tienen un recorrido», apuntó el preparador mallorquín, que se mostró satisfecho con la nueva confección del plantel y prácticamente descartó que vayan a producirse más movimientos en el plantel.

Tomàs no quiso ahondar en las críticas vertidas por el coordinador deportivo del club, Pepe Laso, en una entrevista con IB3 Televisió en la que señalaba a la agencia de representación, Xpheres, como responsable del «fracaso». «No hay nada que añadir», refirió el preparador isleño confirmando las afirmaciones de Laso acerca del nivel de los jugadores que han llegado a Son Moix tras el acuerdo alcanzado por el club con la agencia.

Situación

La distancia que separa al Palmer Palma de las plazas de salvación es considerable cuando aún no se ha terminado la primera vuelta del campeonato. Las cuentas para la permanencia apuntan a la necesidad de alcanzar la docena de victorias, pero en el equipo la prioridad es el partido de Valladolid y el corto plazo. «Matemáticamente hay opciones y las esperanzas so las mismas. Tenemos muchas más ganas de sacar esto adelante, los jugadores creen y tienen ganas de demostrar lo buenos que son», indicó al mismo tiempo que remarcó que la hoja de ruta por «conseguir las pequeñas metas» que se han trazado de forma interna. Valladolid no es precisamente un rival asequible, ya que cuenta con una plantilla de calidad con nombres importantes de la categoría como el exjugador del Palmer Justin Raffington, Sergio de la Fuente, Alec Wintering o Kavion Pippen, sobrino del histórico Scottie Pippen.