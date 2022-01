El Palmer Alma Mediterránea Palma comunica la salida de su jugador, Máximo Fjellerup. El internacional argentino ha solicitado al club su salida y este ha dado el 'OK' para no frenar su progresión. De este modo la entidad palmesana ha decidido no poner trabas a la marcha del jugador rescindiendo el contrato que vinculaba a ambas partes hasta el final de la presente temporada. Máximo Fjellerup ha disputado un total de once encuentros con el Palmer Alma Mediterránea Palma, con una media de 28,07 minutos por encuentro y 14,2 puntos, 5,4 rebotes y 1,9 asistencias por encuentro. El club trabaja en la búsqueda de nuevas incorporaciones de cara al tramo de competición tan exigente que tiene por delante y al reto que afronta para poder lograr la permanencia.

Este pasado lunes la plantilla del conjunto mallorquín de la LEB oro ha vuelto ejercitarse en el Palau d'Esports de Son Moix después del resultado negativo de las pruebas PCR a las que se sometieron jugadores y cuerpo técnico tras haber cumplido los días de cuarentena por los tres casos positivos detectados en la plantilla. El próximo compromiso del Palmer Alma Mediterránea Palma será este próximo domingo cuando se medirá al ICG Força Lleida en la capital balear a las 17.30 horas. Además, el club ha anunciado que a lo largo de la semana espera la llegada a Palma del escolta estadounidense Elijah Brown para empezar a entrenarse junto a sus nuevos compañeros.