El Palmer Alma Mediterránea Palma ha caído esta noche en casa del Levitec Huesca La Magia por 83-65 en un partido en el que los mallorquines han pagado muy caro un tercer cuarto en el que los desajustes defensivos y la falta de acierto han decantado la balanza a favor local. Arrancaba el partido con una buena canasta de Pol Figueras tras asistencia de Wesley Van Beck y con un triple del Levitec Huesca La Magia en unos minutos iniciales de partido en los que los locales se colocaban 9-5 obligando a Álex Pérez y Pau Tomàs a parar el encuentro para reajustar sistemas. Ninguno de los dos equipos lograba despegarse demasiado en el marcador y al paso por los primeros cinco minutos de partido se llegaba con 13-9 para los locales pero cinco puntos consecutivos de Wesley Van Beck dejaban el marcador en empate a 14 a cuatro minutos para el final del parcial. Ambos equipos seguían algo fallones en ataque pero era el Palmer Alma Mediterránea Palma el que iba a irse por delante en el marcador al acabar el cuarto tras una buena canasta de un Fausto Ruesga que, con cinco puntos, lograba voltear el marcador antes de la bocina.

De nuevo Ruesga anotaba, de dos en esta ocasión, para iniciar el segundo cuarto pero Urdiain, con un triple igualaba la contienda a 23. Se entraba entonces en unos minutos de intercambio de golpes entre ambos que se decantaba del lado local situándose el marcador en 30-25. Vivía momentos de baja anotación el equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs que veía como su rival se colocaba con 34-29 a cinco minutos del descanso. Yannis Mendy y Wes Van Beck asumían la responsabilidad y colocaban el marcador en un ajustado 34-33. Las distancias eran cortas en el marcador y a falta de dos minutos, tras anotar Kostas Kostadinov desde el tiro libre, el marcador del Municipal de deportes de Huesca marcaba un ajustado 37-36. El local Rowan iba a anotar de dos para dejar el partido en el 39-36 con el que se llegaba al descanso.

Se iniciaba el tercer cuarto con Fausto Ruesga anotando y con Ayoze Alonso anotando de tres para los locales (42-38). Llegaban malos momentos para un Palmer Alma Mediterránea Palma que veía como su rival se marchaba en el marcador (47-38) obligando a parar el partido al banquillo palmesano. En la siguiente jugada rompía la mala racha Pol Figueras con un triple marca de la casa. Seguía sin estar bien el Palmer Alma Mediterránea Palma que veía como el equipo oscense se situaba 52-41 en el marcador. El mal momento de los de Pérez y Tomàs se prolongaba situándose el marcador en 56-41 a tres minutos para el final de cuarto. Los locales se marchaban en el marcador ante un Palma desacertado en ataque y defensa que se veía 19 abajo a un minuto y medio para el final de un tercer parcial para olvidar que se cerraba con 64-47 favorable a los locales.

Necesitaba dar un plus más el Palmer Alma Mediterránea Palma que comenzaba el cuarto encontrando con más facilidad la canasta rival y se situaba 67-55 en el marcador a algo más de siete minutos para el final del partido. Estaba obligado a mejorar prestaciones el equipo mallorquín que, sin embargo, no lograba acercarse y veía como su rival le castigaba desde el tiro exterior dejando el marcador en 77-55 a cuatro minutos y medio para el final. Las cosas no cambiaban en Huesca y el Palmer Alma Mediterránea Palma no lograba acertar y sí lo hacía un Levitec Huesca La Magia que sumaba puntos y cerraba el partido con 83-65 en el electrónico.

LEVITEC HUESCA LA MAGIA: Rowan (14) Lafuente (3), Andrejevic (0), Alonso (14), Van Oostrum (13). También jugaron Omoerah (14), Ferreiro (6), Casanova (7), Urdiain (9), Fernández (7).

PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PALMA: Wes Van Beck (11), Pol Figueras (8), Kostas Kostadinov (12), Joan Feliu (0), Yannis Mendy (6). También jugaron Marc Peñarroya (4), Fausto Ruesga (16), Amadi Ikpeze (2), Joel Kanyinda (2).

PARCIALES: 20-21, 19-15, 25-11, 19-18.

Árbitros: Langa de Martín, Checa Nebot, Acevedo Perera. Sin eliminados por faltas personales.