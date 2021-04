María España fichará por el Fundación Asnimo de Bunyola

El Fundación Asnimo de Bunyola, que milita en la Lliga Palmer Alma Mediterránea Palma femenina, incorporará un fichaje de postín. La alero mallorquina María España, de 28 años, fichará por el equipo que dirige Jordi Fernández para lo que resta de la presente temporada, una vez acabado el ejercicio en la Liga Endesa Femenina, en la que ha militado con el Spar Gran Canaria, en el que ha firmado el mejor registro triplista en la fase regular, con el mayor número de canastas anotadas (73).

Internacional con las categorías inferiores de España, ha ganado varios títulos como el Europeo Sub 18 en 2010 y el Europeo Sub 20 en 2012, también ha ganado la plata en el Mundial Sub 19 en 2011.

María España es una de las jugadoras mallorquinas con mayor cartel, con experiencia en la Liga Femenina en las filas del Spar Gran Canaria, Burgos y el Joventut Mariana de Sóller, además de haber militado en Liga Femenina 2 en diferentes equipos, como Cortegada, Imprenta Bahía, Campus Promete o Ibaizabal.

Su llegada supondría un espaldarazo mediático y deportivo para la Lliga Palmer Alma Mediterránea femenina -nueva denominación de la Primera División Balear- y podría suponer la primera piedra de un ambicioso proyecto de futuro.

Y es que, según ha podido saber este diario, Ágora Portals y Fundación Asnimo de Bunyola podrían estar empezando a trabajar en un proyecto conjunto para lograr plaza en la Liga Femenina 2, que tendría Calvià como centro de operaciones, aunque todo está en una fase muy inicial.

El Fundación Asnimo milita en el Grupo 2 de la Lliga Palmer Alma Mediterránea, junto al CTEIB, Molinar-Hispania y el Jovent Coinga.