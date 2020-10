El CB Son Cotoner no permitirá la entrada de familiares ni aficionados a sus partidos

El Club Baloncesto Son Cotoner, al igual que otras entidades de la Isla, ha decidido restrigir al máximo el acceso a su pabellón durante los partidos de sus equipos base debido a la pandemia de la COVID-19.

En una circular interna y ante el inminente inicio de la competición, los responsables del club de Ciutat advierten que «la situación es complicada y os pedimos máxima comprensión. Para los partidos locales, los que juguemos en Son Cotoner, no podrá haber público».

En el escrito, remitido a padres y jugadores, el Son Cotoner advierte que «solo podrán entrar a la instalación los jugadores convocados en acta y los técnicos». El club también ha informa de su intención de retransmitir los partidos en directo a través de un canal de Youtube.

En sus protocolos sanitarios, el Son Cotoner, siguiendo directrices de la FBIB y del propio Govern, también ha pedido a todos sus jugadores convocados que acudan a los partidos con el teléfono móvil y con la aplicación Radar COVID instalada.

Al entrar al pabellón, deben meter los móviles en bolsitas individuales (que se les darán allí) y todos los móviles del equipo se meterán en una caja (serán cajas separadas por cada equipo). Al terminar el partido se les devolverá el móvil. «Es importante, porque si no llevan el teléfono, o no tienen la aplicación instalada, el árbitro puede decidir que ese jugador no pueda jugar o incluso suspender el partido», concluye la circular.