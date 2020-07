Sergi García: «Ganar la ACB con Baskonia es un subidón inexplicable»

Cuando empezó el curso, le resultaba difícil a Sergi García Calvo (Palma, 1997) poder imaginar un desenlace así. Ya sabía lo que era ganar un título tras alzar la Eurocopa con el Valencia en 2019, pero lo logrado en la Fonteta con el Baskonia supera cualquier expectativa. Unos meses frenéticos, en los que debutó con la selección y en la Euroliga, se han visto colmados con una Liga Endesa que ya forma parte de su palmarés. Y el mayor de los García, también de la lista de mallorquines campeones de la ACB junto a los Rullán, Rudy, Abrines o Joan Sastre.

-Ya sabía lo que era ganar un título de entidad, pero ¿qué se siente al ser campeón de la ACB?

-Es un subidón inexplicable. Una alegría inmensa, por mí y por el equipo, pero también algo que compensa muchos años de trabajo, de buenos y malos momentos. Lo único malo fue no poder celebrarlo con nuestra gente. Pero lo que hemos conseguido, no nos lo quita nadie ya. Hemos trabajado y sufrido mucho, pero también supimos aprovechar nuestras armas.

-En un torneo de este formato, ¿veía opciones para el Baskonia?

-El factor sorpresa estaba muy presente. Creo que era una competición abierta, aunque es verdad que plantillas como Madrid y Barça partían con una teórica ventaja. A un partido y en una liguilla tan corta, se multiplicaban las opciones, y creo que a los favoritos les costó más adaptarse. Supimos manejarnos bien en los momentos decisivos y sacar adelante finales apretados. El factor suerte también es un aliado a estas alturas.

-Se lo dicen hace unos meses y no se lo imaginaría...

-Para nada. Había empezado jugando en Alemania (Rasta Vechta), cedido por el Valencia, y acabo ganando la Liga Endesa en la Fonteta con el Baskonia... Resulta increíble las vueltas que da la vida. Pero hay que disfrutarlo, porque es algo que vete a saber cuándo puede volver a pasar.

CAMPEONES!!!!!!!! 10 años después la liga vuelve a Vitoria????? #GoazenBaskonia pic.twitter.com/EBwozt7JAF ? Sergi Garcia (@Sergi_Garcia10) June 30, 2020

-¿Dónde reside el secreto del éxito de este equipo?

-Desde la llegada de Dusko (Ivanovic) el equipo varió su mentalidad hacia ese ?carácter Baskonia?. Hemos entrenado al 100% y nos ha exigido mucho, pero se lo tenemos que agradecer. Hemos aprendido y mejorado en muchas cosas y ha impuesto valores que no se pierden en nuestro deporte. Y, lo más importante, cambió la dinámica del equipo. El parón nos vino bien para resetear y ponernos a tono, y creo que llegamos en perfectas condiciones a la Fase Final.

-Además, un torneo especial para su familia. El Burgos se su hermano Marc García alcanzó las semifinales.

-Sí que ha sido especial. Hubo posibilidades de cruzarnos incluso en la final o en semifinales. Ha sido increíble para ambos, y en el caso de mi hermano (Marc), una gran experiencia y una muestra de confianza muy importante por parte del Burgos hacia su trabajo. Me alegro por él, porque también es un gran ?currante?.

-Ser campeón de Liga con un equipo que no sea Barça o Madrid tiene mucho más mérito si cabe...

-Todos sabemos del potencial económico y deportivo de ambos. Ganar una Liga con un equipo como el Baskonia, con la afición que tiene detrás y su historial, lo hace más especial todavía. Han estado volcados en todo momento con nosotros, incluso cuando las cosas no iban bien, y a ellos les teníamos presentes en la Fase Final y va por ellos, por su apoyo.

-A nivel personal, ¿supone un refuerzo moral y profesionalmente?

-Cuando estás progresando y encima acompañan los resultados, eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Todos los jugadores tienen su historia, pero en mi caso, me siento un privilegiado de poder jugar al baloncesto, a alto nivel, y encima haber podido ganar la Liga ACB con el Baskonia. El año pasado ya conseguimos la Eurocup y este la Liga. Pero lograr dos títulos así en tan poco tiempo no suele ser lo normal si no juegas en el Real Madrid o el Barça. Pero el trabajo es el que habla y yo todavía soy joven y tengo mucho margen para seguir creciendo como jugador.

-¿De quién se acuerda uno cuando logra algo tan importante?

-De mi familia, especialmente. Pero muy en concreto de mis padres, que son los que más sufren por sus hijos. Ellos saben todo lo bueno y lo malo que hemos pasado y nos han inculcado, y lo siguen haciendo, unos valores que nos han ayudado a conseguir nuestros sueños.

-Ocho jugadores baleares en siete de los equipos de la Fase Final. Un dato que les deja en buen lugar.

-Es llamativo, lo pude leer. Hace años que hay bastantes jugadores, y jugadoras, que destacan en la máxima cateogoría y a nivel de selecciones. Eso es síntoma de que en Balears se trabaja bien desde la base, en los clubes. Ojalá algún día podamos conseguir que un equipo de Mallorca juegue en la ACB. Pero, por el momento, contar con tantos y tan buenos jugadores en la liga de referencia es un motivo de orgullo.

-¿Por dónde pasa el futuro de Sergi Garcia?

-Por ahora, he acabado mi relación contractual con el Baskonia, pero todavía estamos celebrando este título y no pienso más allá de estos días por aquí en Vitoria y en volver en breve a casa. Ahora vendrán semanas en los que se moverá el mercado y estoy tranquilo, porque sé que la opción que se elija será la correcta y la mejor para mí y para mi carrera profesional.