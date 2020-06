Rudy Fernández: «El Real Madrid puede competir en la NBA»

El jugador del Real Madrid Rudy Fernández ha asegurado que su equipo podría competir en la NBA al lado de los mejores equipos, como ya demostró en 2016 al batir en un amistoso a los Thunder, «El Real Madrid puede competir en la NBA, seguro. Últimamente jugamos contra un equipo NBA y ganamos a Oklahoma», manifestó el internacional español en una entrevista en DAZN.

Rudy, pese a reconocer que los Oklahoma City Thunder no estaban en modo competición cuando el Real Madrid les ganó (142-137, en la prórroga) en 2016, cree que el Madrid actual podría competir en la mejor liga del mundo. «Era pretemporada para ellos, estaban empezando, viajando, etcétera. No tiene nada que ver con una liga regular, pero el equipo es un gran equipo para poder competir en la NBA», añadió.

Rudy habla con conocimiento de causa, pues fue jugador de los Portland Trail Blazers tres temporadas y otras más de los Denver Nuggets. Reconoció que, una vez hecho el salto a la NBA, recibió un consejo de Pau Gasol.

«Pau me dio un consejo, sobre todo en el segundo año que fue un segundo año más difícil, que tuviera paciencia. Estaba muy contento en Portland y es cierto que me arrepiento de muchas cosas, de haber escuchado a gente que no tenía que haber escuchado», comentó.

Sobre la actualidad de la ACB y la Euroliga, del Madrid y de su eterno rival, aseguró que el fichaje del exjugador blanco Nikola Mirotic por el Barça es «muy respetable».

«Igual que yo quería desconectar un poco de la NBA y volver a Europa y sentirme un jugador importante, cosa que en la NBA a veces es más difícil, su decisión es muy respetable», apuntó.

Además, cree que es bueno para la imagen de la Euroliga. «Los jugadores con grandísimo nivel que llegan a la Euroliga, eso le da mucha imagen a una de las mejores competiciones de Europa y cada vez más jugadores de alto nivel de NBA están viniendo a Europa porque ven que la competición es muy buena», opinó.

Rudy, que desveló que pensó en dejar la selección cuando a su padre le diagnosticaron un mioblastoma en el cerebro, siguió los deseos de su progenitor cuando le dijo; «si vas a la selección, ganas». De ahí que Rudy quiera ir a Tokio, en 2021, a colgarse un oro olímpico y «cerrar un ciclo increíble».