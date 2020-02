Félix Alonso: «El Alicante nos ha dado un buen repaso»

Félix Alonso, entrenador del B the travel brand Mallorca Palma, fue contundente a la hora de justificar la dura derrota de este domingo. «El Alicante nos ha dado un buen repaso. Nos han dominado en todas las facetas del juego, han sido netamente superiores todo el partido; en energía, intensidad y con las ideas más claras...», aseguró visiblemente preocupado y molesto el preparador leonés.

De la misma manera, analizó que «defensivamente, nos costó defender a hombres como Pitts y Llompart, y ofensivamente me voy decepcionado por el nivel de individualismo que hemos mostrado. Hemos salido cada uno a hacer la guerra por nuestra cuenta y eso es sorprendente, por lo inesperado». Y añadió: «Cada uno por libre... No lo entiendo como egoísmo. Conozco a este equipo y sé cómo funcionan sus cabezas», aseguró. Matizó que lo entiende «como una forma de ayudar al equipo, pero nuestra fortaleza es otra. Me voy preocupado porque muchos de nuestros porcentajes de tiro han sido provocados por la ansiedad y los individualismos», prosiguió el técnico, que lamenta dejar pasar una oportunidad tan clara para acercarse al líder en los albores de la visita del BTTB a Valladolid (domingo, 18 horas), donde ahora se jugarán el grueso de sus opciones de ser primero en la liga regular y obtener el ascenso directo.

También habló Alonso de los números del BTTB Mallorca Palma en Son Moix, «donde ya llevamos cuatro derrotas, de las seis que sumanos, por las dos que hemos sufrido fuera». Destacó igualmente que «hemos ganado en canchas complicadas como son Gipuzkoa o Palencia», en referencia a la dinámica del grupo. Sobre la imagen ofrecida por el grupo frente al HLA Alicante y la racha en casa, fue también claro al admitir que «el público ha estado más metido que nosotros y no debemos tener la sensación de ansiedad en casa. No tenemos motivos, todo lo contrario», aseveró un preocupado Félix Alonso.