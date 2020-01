Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

Kobe Bryant ha muerto en un accidente de helicóptero en la localidad californiana de Calabasas. Según informaciones de TMZ, el mítico exjugador de baloncesto habría fallecido durante la mañana de este domingo junto a otras cuatro personas.

Bryant viajaba con otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes. Según agrega TMZ Sports su esposa, Vanessa Bryant, ni sus hijos estaban en la nave.

Testigos del accidente afirman que el motor del helicóptero hizo un sonido extraño antes de que cayera al suelo. La causa del accidente está siendo investigada. El exjugador de los Angeles Lakers utilizaba habitualmente su helicóptero Sikorsky S-76 privado para desplazarse.

La Policía de Los Ángeles ha comunicado a través de Twitter que durante el día de hoy se ha registrado un accidente de helicóptero en Calabasas.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.