El Real Madrid prolonga su racha en la Euroliga

El Real Madrid se sobrepuso este viernes a las numerosas bajas que asolan a su plantilla y se exhibió en la difícil pista del Asvel Villaurbanne, donde prolongó su racha en Euroliga al sumar su duodécima victoria seguida en una actuación colectiva muy seria que le permite terminar líder la primera vuelta de la máxima competición continental (78-87).

La polivalencia de los estadounidenses Trey Thompkins yJordan Mickey -inmensos en el Astroballe de Villeurbanne con 20 y 18 puntos, respectivamente, y siete rebotes cada uno-, la dirección de los argentinos Facundo Campazzo y Nico Laprovittola y el acierto de un Rudy Fernández letal, que anotó cinco de los seis triples que intentó, hicieron olvidar las sensibles bajas de Sergio Llull, Anthony Randolph, Jaycee Carroll, Felipe Reyes y Gabriel Deck.

Como se preveía, los locales plantaron cara desde el inicio al líder de la competición, gracias al acierto de Charles Kahudi y a la velocidad que imprimían a su juego, aunque enfrente se encontraron con un Thompkins que empezó a hacer estragos en la defensa gala. Suyos fueron diez de los doce primeros puntos del conjunto blanco, que llegó al ecuador del primer acto con un solo punto de ventaja.

El guión previsto se iba cumpliendo con el único lunar de las dos faltas cometidas por Walter Tavares en poco más de cuatro minutos, lo que le llevó al banquillo antes de tiempo y obligó a Pablo Laso a modificar el esquema de su equipo. La ausencia del caboverdiano no se notó tras la salida a pista de Jeffery Taylor y Rudy Fernández y gracias al buen trabajo en ambas zonas de un Mickey que empezaba a dejar muestras de su calidad.

Un triple sobre la bocina de Andreian Payne dejó en dos puntos (23-21) la renta blanca al final de unos primeros diez minutos equilibrados. En la reanudación, Thompkins prolongó su buena racha y Rudy Fernández quiso compartir protagonismo y siguió anotando sin fallo todo lo que tiró, incluidos cuatro triples, lo que permitió a su equipo empezar a despegarse en el marcador.

A ambos jugadores se sumó la mejor versión de Laprovittola. Atrevido en ataque, mantuvo el nivel marcado por su compatriota Campazzo en el inicio. Un triple suyo con tiro adicional sobre la bocina subió a quince puntos la ventaja madridista, que se fue a los vestuarios con buenas sensaciones y el partido encarrilado gracias especialmente al tridente formado por Thompkins, Rudy y Laprovittola, que sumaron 16, 14 y 10 puntos, respectivamente en los primeros veinte minutos.

El intercambio de canastas tras el descanso evitó sufrimientos al Real Madrid en los primeros compases de la reanudación. Jordan Mickey seguía aportando puntos y rebotes para los suyos hasta que dos triples de Kaudí, el mejor de los galos este viernes, metieron el miedo en el cuerpo a los de Pablo Laso, que se vio obligado a parar el partido al ver que los franceses se ponían a once puntos.

Sus jugadores reaccionaron de inmediato y, con su seriedad y juego colectivo volvieron a escaparse con rentas que llegaron a ser de veinte puntos, aunque un parcial de 10-3 en el último minuto del tercer cuarto, culminado con otro triple final de Payne, permitió soñar a los locales con la remontada (59-72, min 30).

El Real Madrid no quería sorpresas y fue capaz de prolongar su dominio en la pintura y de mantener sus buenos porcentajes desde el perímetro. A tres minutos del final, los franceses, dirigidos por TJ Parker en ausencia de Zvezdan Mitrovic , apretaron en busca de su cuarto triunfo seguido ante su público y se pusieron a once puntos.

Hasta ahí llegó su reacción porque enfrente seguía mandando un rival crecido que siguió sumando para encadenar su duodécima victoria consecutiva. Los blancos llegan líderes al final de la primera vuelta con los mismos triunfos que el Anadolu Efes.

- Ficha técnica:

Asvel Villeurbanne (21+16+22+19): Taylor (8), Jekiri (6), Kahudi (18), Maledon (7) y Jean-Charles (10) -quinteto inicial- Lomazs (10), Noua (-), Diot (-), Bako (2), Lighty (5) y Payne (11).

Real Madrid (23+29+20+15): Campazzo (2), Causeur (11), Thompkins (20), Mickey (18) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Laprovittola (12), Rudy Fernández (18), Taylor (-) y Mejri (-).

Árbitros: Fernando Rocha, Emin Mogulkoc y Nick Van den Broeck. Sin eliminados

Incidencias: Partido de la 17ª jornada de la primera fase de la Euroliga disputado en el Astroballe de Villaurbanne ante 5.560 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de David Stern, excomisionado de la NBA fallecido este jueves en Estados Unidos