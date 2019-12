Félix Alonso: «Me preocupa Matt Stainbrook»

Ourense será la última prueba antes del breve parón navideño para un B the travel brand Mallorca Palma que visita este jueves (20:45 horas) el Pazo Paco Paz en un duelo marcado en rojo en la carrera hacia la Copa Princesa, pero también para prolongar la buena dinámica recuperada ante Coruña y Breogán y mantener la presión sobre el tándem de cabeza (Valladolid y Gipuzkoa).

Preocupa el equipo gallego, plagado de jugadores experimentados e instalado en plazas de playoff y a apenas un triunfo del BTTB. Pero también lo hace el pívot estadounidense Matt Stainbrook. El 'cinco' de referencia del proyecto no acaba de estar disponible y tampoco viajará a Ourense. Podría estar frente al Lleida el próximo domingo 29 (17:30 horas), pero las dudas sobre la recuperación del interior crecen con el paso de las semanas.

«Me preocupa (Matt) Stainbrook. Ahora mismo, no soy optimista y no viajará a Ourense por precaución», aseguraba el técnico del B the travel brand en su comparecencia previa al partido del jueves. «Le sacaron líquido de la rodilla (la no operada) sin haber hecho impacto», añadía Alonso, a quien le que más le preocupa «es cómo está anímicamente».

Tras sufrir una lesión de rodilla en pretemporada y realizar una recuperación en orden, el pasado jueves vio frustrado su objetivo de entrar en la convocatoria frente al Breogán. Pero le tuvieron que sacar líquido de la rodilla teóricamente intacta y eso obligó a ser cautos. Alonso ayer quiso tener palabras de ánimo para Stainbrook y desde el club esperan que pueda estar a disposición del preparador frente al Lleida.

Con Boris Barac 'tocado' tras sufrir un golpe en la rodilla en los últimos segundos del duelo ante el Breogán y recuperando a Xavi Rey, que viajará con el equipo a Galicia «pero veremos si juega. No podemos pedirle el 100%, pero nos ayudará», refirió sobre el internacional español un Félix Alonso que recela del Ourense. «Está arriba, es una cancha difícil y tiene muchos recursos», recordaba el técnico del BTTB, que refería a Edu Martínez, Balaban, Wood o Alfredo Ott, o a sus bases (Alvarado, ex del Palma entre ellos) como motores del cinco gallego.

La progresión ascendente de Chema González o Tunde Olumuyiwa no pasa de largo para Alonso, quien destaca «su energía y su capacidad para asimilar los cambios» realizados sobre su rol para amoldarse a las circunstancias del equipo, que busca la décima victoria y dar otro paso hacia la Copa Princesa en Ourense. Precisamente, ante el rival ante el que, hace casi dos años, debutaba en el banquillo de Son Moix Félix Alonso.