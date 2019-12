Examen de altura en Son Moix

Dos derrotas consecutivas y una imagen a nivel ofensivo que dista años luz de la exhibida por el equipo que fue capaz de encadenar siete triunfos son suficiente motivación para un B the travel brand Mallorca Palma que regresa dos semanas después a Son Moix, allá donde sufrió un duro golpe frente al Canoe.

En un Palau infranqueable en sus mejores momentos, los de Félix Alonso aguardan a uno de los equipos en mejor forma de la LEB Oro. El Leyma Coruña comparece en la cancha de Ciutat (18 horas) con cuatro victorias consecutivas en su casillero y una gran fiabilidad en ataque que convierte a los hombres de Sergio García, sobre el papel, en uno de los rivales más incómodos de la categoría.

Con una plantilla que dobla efectivos por posición y avalado por triunfos de prestigio ante Palencia, Melilla o Alicante, el equipo gallego reta a un B the travel brand que pretende disipar dudas, volver a ser el equipo ganador de hace unas semanas y recuperar la dinámica ganadora ante su hinchada tras la decepción sufrida en su última aparición en Son Moix.

Con las únicas bajas, ya esperadas, de Xavi Rey y un Matt Stainbrook ya incorporado a la rutina del grupo, tocará aplicarse en la pintura frente a un adversario polivalente en todas las facetas del juego y que derrocha calidad y confianza.

Importancia

El primero de los duelos ante equipos gallegos de este tramo (el próximo domingo reciben al Breogán, antes de visitar al Ourense) ha adquirido una importancia de dimensión industrial. Tras ser sorprendidos en casa por el Canoe y no encontrar soluciones en Melilla, un tercer tropiezo no entra en los planes de Félix Alonso y los suyos, que no quieren descolgarse más del grupo de cabeza, en el que el Valladolid ha cogido velocidad de crucero al sumar su décimo triunfo, mientras que el Palencia sigue a su estela y el Gipuzkoa dio un paso atrás en la cancha del TAU Castelló. Tras ellos comparece el Leyma Coruña (8-3), mientras que el B the travel brand firma un balance de 7 victorias y 4 derrotas que, en caso de derrota, les dejarían un poco más lejos de la cima.



Muchos son los nombres propios de un Leyma Coruña que no es de fiar. Sus prestaciones en el tramo más reciente (+4) son su mejor carta de presentación, contrastando con la racha (-2) de los mallorquines, que esta semana han vivido un terremoto fuera de la pista que alteró por espacio de unas horas el devenir del vestuario. La marcha de Gabriel Subías como CEO de Ávoris y su posible repercusión en el patrocinio de B the travel brand causó un impacto que el propio dirigente minimizó.

Este domingo, tocará cambiar de chip y ofrecer la mejor versión, recuperar la fiabilidad del vestuario para tumbar a un Coruña en el que la capacidad anotadora de Blackwell y Jeff Xavier o el poderío interior y físico de su rotación son algunos de los puntos en los que más deberá incidir el B the travel brand Mallorca Palma para soñar con una octava victoria que aligere su carga de presión y reoriente la trayectoria de un equipo diseñado para estar con los mejores.