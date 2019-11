El BTTB Mallorca no levanta la cabeza y cae en Melilla

El b the travel brand Mallorca Palma no ha podido romper la maldición de Melilla, donde ha sufrido su segunda derrota consecutiva a pesar de que dispuso de la última posesión para forzar la prórroga (68-65). El conjunto dirigido por Félix Alonso no se sintió cómodo en un encuentro atascado y con numerosos errores en el lanzamiento por parte de los dos equipos.

Con esta derrota, que llegan después de encadenar una racha de siete victorias consecutivas, el equipo balear se desengancha de la zona noble de la clasificación en la LEB Oro. El BTTB Mallorca intentará resarcirse de este tropiezo el próximo domingo en el duelo ante el Coruña en el Palau d'Esports de Son Moix.

