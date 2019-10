El BTTB inaugura su casillero de triunfos en casa

El B the travel brand Mallorca se lleva la primera victoria en Son Moix venciendo al CBC Valladolid (87- 80). Un resultado que se ha tenido que decidir tras una prórroga que permitido dejar al equipo local como ganador, consiguiendo así su segunda victoria consecutiva de la temporada y la primera en casa.

El partido ha empezado con un equipo local tratando de imponerse en el juego. No obstante, el Valladolid responde con ventaja en poste bajo y logra finalizar el primer cuarto del partido 20-24 a su favor.

En el segundo cuarto la fluidez ofensiva del B the travel brand Mallorca se apagó y no encontró sus puntos defensivamente y sufrió a Mike Torres y Sergio de la Fuente. Los equipos se van al descanso con un marcador de 29-36.

El B the travel brand reaccionó después del descanso y pudo frenar la ventaja del Valladolid, lo cual obligó a Hugo López a pedir tiempo muerto (38-38). No obstante, los visitantes no han tirado la toalla y ha finalizado el cuarto a su favor (53-59).

Los últimos fueron minutos de mucha igualdad, intercambio de puntos y de que ningún equipo pudiera dominar el partido. Al final, la gran defensa de Pablo Bertone y Erik Quintela catapulcó al equipo hasta adelantarlos en el marcador. Valladolid siguió aguantando hasta dejar el marcador empatado, lo cual llevó a la prórroga con un Son Moix entregado a la causa.

Al CBC Valladolid se le hizo demasiado largo el encuentro y no pudo finalmente con un B the travel brand Mallorca que se reanimó y fue a por todas hasta el final del partido (87-80).