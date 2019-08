Xavi Sastre, del banquillo a la emisora de la Policía Local de Palma

Tras casi dos décadas inmerso en el baloncesto profesional y más de tres lustros de excedencia en la Policía Local de Palma para volcarse con su pasión por entrenar, Xavi Sastre ha regresado a la que ha sido su dedicación a lo largo de buena parte de su vida. Y lo hace en un escenario muy diferente en el que se desenvolvía antes de dar un paso al frente como técnico. Deja la sección montada, en la que entró en 1983, y desde su reincorporación ocupa un puesto logísticamente notable en Sant Ferran. La emisora de la Policía Local de Palma, un punto clave en la coordinación de las diferentes actuaciones y acciones, es el centro de operaciones de un Sastre que sigue vinculado como seleccionador balear cadete masculino, y que no esconde que «me gustaría volver, claro que añoro el baloncesto, pero ahora me encuentro a gusto, he vivido grandes experiencias, conocido a mucha gente y, aunque tuve alguna oferta, incluso de LEB Oro, tenía claro que quería volver a mi trabajo. No me compensaba».

A sus 58 años, y con Inca (después Mallorca), Muro y Palma como escenarios de su crecimiento, primero como segundo, más tarde como primero e incluso como director deportivo «y muchas otras cosas más», Sastre admite que ha disfrutado «mucho, pero también he sufrido lo mío y mucho, como cuando tuve que dejarlo. He hecho un Máster», prosigue Xavi. «¿Si me llaman?. Me lo pensaría… Pero ahora tengo la cabeza limpia de tanto estrés», remarca.

Ese cambio de vida ha sido más fácil y ágil «gracias a mis compañeros». Su labor resulta compleja, «pues estás en un lugar en el que tienes que controlar calles, unidades, normativas… Por un lado atiendes el teléfono por incidencias, y por otro tienes que informar de ellas a través de la emisora, controlar varios monitores...». Admite que, al principio, «estaba un poco perdido, pero gracias a los buenos profesionales que tengo por compañeros, aprendí a gestionar ese nivel de trabajo».

En la transición del baloncesto a la Policía Local de Palma, Sastre explica que «la presión que tenía que gestionar como entrenador me ha servido para controlar situaciones, tomar decisiones rápidas. Esa enseñanza me ha ayudado a adaptarme a la emisora». Y deja claro que, el haber estado al frente de grupos de trabajo «me hace que sea más fácil de encararlo, pues aquí estamos ante un trabajo en equipo, de coordinación, y todos sumamos». Incluso confiesa que, en la emisora, aprovechando su experiencia y presencia «algunas veces de habla de baloncesto. También de fútbol, normal, pero este invierno salió mucho el nombre del Palma, por la gran temporada que han realizado».

De todos estos años, recuerda momentos duros, «pero que con el tiempo me hicieron más fuerte», en referencia a la última temporada en LEB Oro del Bàsquet Mallorca. «Gestionar un vestuario que no cobró en todo el año fue complicado. Vivimos situaciones límite a nivel personal y profesional, pero primó el grupo por encima de todo», espeta.

E igualmente contempla un futuro prometedor de la mano del B The Travel Brand Mallorca Palma, la nueva denominación del equipo que hasta hace unos meses entrenaba Sastre. «Ahora se puede dar ese paso al frente, hay un proyecto serio y una empresa que dará estabilidad. Se están levantando unos cimientos que Guillem Boscana puso en su día, dando estabilidad económica al proyecto y creo que, si no es este año, el próximo se estará en ACB», asegura Xavi Sastre, quien se siente «partícipe» de este nuevo escenario, «no solo por los años que estuve en el Bahía, sino porque se ha hecho un trabajo en diferentes clubes que ha ayudado a mantener el baloncesto profesional en Mallorca. Y ahora es su oportunidad», añade.

Ahora, desde otra perspectiva, Xavi Sastre disfruta del baloncesto y ha encontrado la estabilidad profesional y personal en la que fue su casa antes de dar el salto al campo profesional.