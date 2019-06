Dos heridos graves durante la accidentada celebración de los Raptors

Al menos dos personas resultaron este lunes gravemente heridas durante la celebración en el centro de Toronto de la consecución del campeonato de la NBA por los Raptors, en una ceremonia en la que se registraron estampidas entre la multitud.

La policía informó de que además de los dos heridos graves, otras dos personas fueron detenidas debido a los incidentes, que según los medios locales, se generaron por una pelea que derivó en un tiroteo.

Según pudo constatar Efe, debido a esos incidentes al menos se registraron dos estampidas entre los asistentes que abarrotaban la plaza en la que se celebraba el acto, sin que se sepa si en las carreras y avalanchas se produjeron otros heridos.

This was the scene as people panicked and ran from Nathan Philips Square. pic.twitter.com/9UtSoHuRoo