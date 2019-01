Yeray recuerda a Loty, que le enseñó a «a vivir el día a día» pese al cáncer

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez recordó este jueves a la baloncestista cántabra Carlota Egusquiza, «Loty», fallecida de cáncer, y destacó que ella le enseñó a «vivir el día a día» cuando sufrió el cáncer de testículo.

«Tú que nos enseñaste a vivir el día a día y a no pensar más allá que en ese mismo instante. A levantarnos cada mañana armados de valor. Me dijiste que no buscara respuestas, que aceptara y luchara. Recuerdo esa frase: 'Las peores batallas son para los mejores guerreros'. Creo que los dos demostramos ser buenos guerreros», reflexiona Yeray en una carta en las redes sociales en recuerdo de Carlota Egusquiza, jugadora del Olímpico 64 Colegio Santa Gema de la Liga Femenina 2 fallecida hoy a los 31 años.

«Hola Carlota. Acabamos de enterarnos de la triste noticia, sentimos mucho lo sucedido y ofrecemos a tus seres queridos nuestro más sincero apoyo y cariño para superar tan malos momentos», inicia la misiva Yeray, que hoy cumple 24 años.

«Me entristece muchísimo pensar que te has ido. Solo espero que estés bien, que descanses y que nos esperes al otro lado. Un abrazo Carlota», finaliza la misiva Yeray.

Carlota Egusquiza se puso en contacto con el central vasco en verano de 2017, ya enferma de un cáncer de cuello de útero, y Yeray le mostró entonces su agradecimiento por ello.