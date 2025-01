El Atlético Baleares sólo piensa en la victoria frente a la Penya Deportiva

El Atlético Baleares aún no ha ganado en este 2025 ya que perdió frente al Europa y empató in extremis la semana pasada contra el Lleida. La última victoria del conjunto de Jaume Mut se remonta al 21 de diciembre contra el Ibiza y el equipo blanquiazul quiere volver a ganar en tierras pitiusas en el choque que le enfrentará a la Penya Deportiva. El conjunto blanquiazul ha bajado a la quinta posición, mientras que los de Santa E ulalia son decimosegundos. «Me sorprende que la Penya esté ahí. Es de agradecer entrenadores como Alberto Gallego por el fútbol que plantean. Será un equipo que hará una buena segunda vuelta», explicó Mut. El ATB continúa con numerosas bajas y hasta el último momento no se sabrá si Ortega, Tamarit o incluso Jaume Tovar pueden ser convocados.

Los malos resultados han abocado al Andratx a la zona roja de la clasificación. Los pupilos de José Contreras no ganan desde el 14 de diciembre y este domingo tienen un duro compromiso frente al Sabadell, tercero en la clasificación y que viene de lograr una importante victoria a domicilio en el campo del filial del Espanyol. El equipo arlequinado cambió hace dos jornadas de entrenador y David Movilla sustituyó en el banquillo a David Català al protagonizar su equipo una racha de siete partidos sin ganar que le habían sacado de los puestos de playoff de ascenso. En lo que llevamos de temporada el equipo de Sa Plana ha logrado mejores resultados fuera de su feudo, como por ejemplo la victoria lograda en el Estadi Balear ante el ATB en el pasado mes de diciembre. El Mallorca B tiene la oportunidad de abandonar el último puesto de la clasificación si vence el domingo al Badalona Futur en Son Bibiloni. El conjunto de Gustavo Siviero es último en la clasificación con 11 puntos, dos menos que el equipo catalán. El Badalona Futur, en caso de victoria, no podría mejorar su lugar en la tabla ya que el antepenúltimo es el Andratx, que cuenta con cuatro puntos más que el equipo barcelonés. Ambos conjuntos han logrado hasta el momento el mismo número de victorias, dos, pero el Badalona Futur ha empatado dos partidos más que el filial bermellón. En la pasada jornada, el Mallorca B perdía en su vista a Terrassa por 2-0, mieetras que el Badalona Futur tambén claudicó en su casa contra el Elche Ilicitano (0-1).