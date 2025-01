El Atlético Baleares no puede fallar ante el Lleida

El Atlético Baleares afronta esta tarde (18:00 horas IB3 Esports Youtube) el primer encuentro de la competición que se puede calificar de ‘alto riesgo’. El conjunto de Jaume Mut viene perder frente al Europa en uno de los peores encuentros de la campaña y se mide al Lleida C.F., que ocupa la quinta posición, a solo un punto del cuadro blanquiazul. Si el ATB no quiere perder comba con la cabeza de la clasificación (es tercero a tres puntos del líder, el Sant Andreu), deberá mejorar las prestaciones ofrecidas hace seis días en Barcelona. Y deberá hacerlo sin su jugador franquicia, Florin Andone, lesionado en la jornada anterior y que estará en el dique seco las próximas dos o tres semanas.

Jaume Mut tampoco podrá contar con el concurso de George, sustituto de Andone en el partido frente al Europa, y que tampoco concluyó el encuentro por una lesión muscular que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante varias semanas. A estas dos bajas se une la adelantada hace unos días por este diario: la marcha de Nuha Marong. De todo ello habló Jaume Mut ayer en la rueda de prensa previa al encuentro. «Me preocupan las lesiones. Sabemos que necesitamos de todos para dar nuestro máximo rendimiento, pero tengo confianza en la plantilla. No hemos llorado en todo el año y no lo haremos para el partido frente al Lleida». El técnico palmesano incidió en la baja de Andone y también recordó a Nuha. «Todos hemos visto lo importante que es Florin. Es un jugador de superior categoría, pero sus compañeros darán cosas importantes al equipo. Es una lesión corta y la asumiremos de la mejor forma posible y el equipo dará un buen rendimiento. En cuento a Nuha, Mut dijo: «Ha sido triste porque llevaba un par de semanas que no sonreía. El jugador veía bien salir porque no estaba contento. Es un ejemplo del Baleares».

Estas bajas se unen a las de Jaume Tovar, Miguelito, el portero Jagoba Zárraga, Ulrich, Lluís Tamarit, Dani Plomer y David Ortega. Respecto al más inicio de año, Mut no se mostró muy preocupado. «Somos un equipo que cada semana queremos estar arriba. Venimos de no sumar y tenemos las ganas de intentar ganar al Lleida. Ni más presión ni menos presión que contra el Europa. Nos ha pasado factura esa derrota por las lesiones, pero no ha afectado a nivel anímico».

El Lleida está realizando una gran temporada y por ejemplo fue capaz de ganar 0-2 en el campo del Sant Andreu. Su técnico, Marc García, no escondía la importancia del choque de esta tarde. «No es un partido más, es un partido clave», dijo el preparador del conjunto catalán, que tiene a toda su plantilla disponible. García destacó que el ADN de su equipo parte de la defensa. «El Lleida ataca mejor, cuando defiende mejor».