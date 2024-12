El Atlético Baleares no falla ante el Mallorca B

El Atlético Baleares ha logrado la victoria más plácida de la temporada al derrotar por 3-0 al Mallorca B gracias al doblete de Florin Andone conseguido en apenas 17 minutos y a otro gol de Sergio Moreno, que sentenciaba el encuentro en la segunda mitad hundiendo al filial mallorquinista en la tabla y manteniendo en los puestos de privilegio a los blanquiazules. Los locales tenían la obligación de conseguir la victoria tras la derrota sufrida la jornada anterior ante el Andratx en el Estadi Balear. Y las cosas se le pusieron de cara bien pronto cuando Florin Andone remataba de cabeza un centro de Sergio Moreno desde la banda derecha. Una jugada en la que evidenciaba la flojedad de la defensa bermellona, la segunda más goleada del grupo. Primer tanto del delantero rumano en esta segunda etapa en el club blanquiazul.

El gol no varió el guión del encuentro con el equipo de Jaume Mut, aunque el filial mallorquinista comenzaba a asomarse por los dominios de Jagoba, que sustituía a Jaime Morillas. Cesc Riba remataba flojo de cabeza y antes Domenech no llegó al balón tras una buena jugada de Cesc por la banda derecha. Dejaba muchos huecos en defensa e Mallorca B y Rubén Bover lo aprovechó a la perfección en una contra que dejó solo a Andone que no perdonó ante Pere Joan, quien además se llevó un fuerte golpe en la cabeza. La bisoñez bermellona era palpable ante un conjunto con varios jugadores veteranos que han jugado en Primera y Segunda División. El ATB estaba cómodo dejando el balón al rival para salir a la contra. Forniés y Sergio Moreno lo intentaron con disparos desde fuera del área, mientras que el filial lo intentaba pero se ahogaba en los metros finales.

En la reanudación, el Mallorca B no cejaba en su empeño de reducir distancias en el marcador y dar un poco de emoción a un encuentro que parecía muy controlado por parte del ATB. Ya se sabe del peligro del resultado de 2-0. Domenech lo intentó pero su remate de cabeza fue muy flojo y Jaraiz remató desviado tras una buena jugada de Jan Salas.

El mediapunta bermellón volvió a ser el protagonista de la siguiente jugada de peligro pero Gonzalo no pudo batir a Jagoba en la acción de más peligro para el cuadro blanquiazul. Y como los errores se pagan, Sergio Moreno aprovechó un buen centro raso de Jaume Pascual desde la banda derecha para alojar el balón junto a la escuadra izquierda de Pere Joan. El partido, ya sentenciado, se volvió más brusco con alguna entradas a destiempo.