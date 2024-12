El Andratx asalta el Estadi Balear

El Andratx se ha llevado los tres puntos del Estadi Balear en el derbi mallorquín de la jornada en Segunda RFEF. Un gol de Valverde tras un gran contraataque ha dado los tres puntos al equipo visitante que de esta forma ha conseguido su tercera victoria en el campeonato, todas ellas fuera de casa tras sus triunfos en Terrassa y Valencia. Atlético Baleares y Andratx se medían en un, en teoría, derbi desigual dada la diferencia de puestos y puntos en la clasificación. El conjunto blanquiazul partía desde la segunda posición con 24 puntos por los 10 del conjunto de Sa Plana que le hacía ocupar la plaza 16, en situación de descenso.

Buscaba su tercera victoria consecutiva el conjunto de Jaume Mut y para ello se encomendaba a Florin Andone, que ya había disputado algunos minutos ante el Elche Ilicitando colaborando en el triunfo. Para llevar a cabo esta empresa, el ATB tenía dos enemigos, el propio Andratx y el fuerte viento. Llevaba desde los primeros instantes el cuadro local el peso del partido pero sin llegar a crear peligro sobre la portería de Elías.

Iban pasando los minutos y seguían sin aparecer las ocasiones de gol. Le metió una marcha más el ATB en los últimos minutos buscando peligro sobre todo a través de centros laterales pero sin llegar a sorprender a la bien plantada defensa de los hombres de José Contreras. Elías se avanzó al remate de Sandone tras un centro raso y tenso de Forniés en la acción, que no ocasión, más peligrosa del conjunto palmesano en este primer acto que concluyó con un remate de cabeza desviado de Sergio Moreno.

Tras la reanudación, el panorama no cambió. Buscaba más el área contraria el ATB pero sus acercamientos no inquietaban al portero visitante, mientras que el Andratx, menos activo en acciones ofensivas, lo intentaba en algún contragolpe o cuando lograba forzar un córner o una falta lateral. Los hombres de Mut no lograban encontrar a Andone, menos participativo que en Elche. Bover lo intentaba desde lejos y Elías despejó a córner cuando el balón no iba a encontrar portería. Y en la jugada siguiente, con la defensa del ATB desguarnecida, la contra conducida de forma espléndida por Isma Estévez terminó con el gol de Valverde ante la salida de Morillas.

Movieron el banquillo ambos entrenadores. Forniés lo intentó desde fuera del área ante una defensa muy bien plantada del equipo visitante que abortaba cualquier atisbo de peligro sobre su área. Tenía que tirar de paciencia el equipo local porque el viento dificultaba el juego directo aéreo. Se acercaba el final y no encontraba resquicio del ATB, que acabó perdiendo un encuentro donde en un principio lo tenía todo a favor.