El Atlético Baleares amarra los tres puntos frente al Espanyol B

Un gol al inicio de la segunda parte de Sergio Moreno ha dado los tres puntos al Atlético Baleares frente al Espanyol B tras un aburrido partido. Con este resultado, el conjunto blanquiazul se mantiene en los puestos punteros de la clasificación. El equipo de Jaume Mut se quería resarcir de la dolorosa derrota en Alzira el domingo pasado donde no supieron aprovechar las numerosas ocasiones creadas con el fallo inclusive de un penalti, para acabar encajando un gol en el último minuto con el equipo volcado en el campo contrario. Hasta este mediodía, el conjunto blanquiazul llevaba anotados 17 goles en 12 jornadas, lo cual es una cifra aceptable, pero la sensación era que generaba juego para tener el zurrón más lleno. Sin embargo, hoy se han visto muchas menos ocasiones pero el equipo ha logrado la victoria.

Buscaba llevar la iniciativa el ATB ante el filial espanyolista que presentaba una presión muy adelantada intentando dificultar la salida de balón del equipo local. Los acercamientos del equipo de Jaume Mut se desarrollaban por la banda izquierda. Forniés tuvo la primera ocasión tras una combinación con Toni Ramon pero su defectuoso disparo se fue a la derecha de Pol Tristán. Jaume Pascual estuvo a punto de sorprender al portero visitante al centrar de primeras un balón que fue al primer palo casi sin querer. El rival del ATB también quería inquietar a Jaume Morillas y el conjunto de Víctor Cea gozó de la primera ocasión por medio de Ferran Gómez, pero no ajustó su disparo cuando se encontraba en una posición inmejorable para crear graves problemas a Morillas y acto seguido Sadik envió la pelota por encima del travesaño. No lo estaba pasando bien el ATB que sólo llegaba al área contraria a través de centros laterales fáciles para la retaguardia rival.

Pero la situación cambió nada más comenzar la segunda parte cuando Pol Tristán, molestado por Pascual, no pudo blocar el balón y Sergio Moreno, con la caña preparada, remataba solo en el segundo palo para resarcirse del fallo desde los once metros en Alzira. Y Jaume Pol estuvo a punto de controlar un balón que le hubiera dejado solo ante el meta catalán tras una buena jugada trenzada del ATB. Le había sentado muy bien el gol al equipo de Mut, que se notaba más suelto y con más confianza, aunque el filial ‘periquito’ no hacía ascos a lograr el empate, pero sin ocasiones claras. El encuentro languidecía con el riesgo de que en cualquier jugada aislada el Espanyol pudiera empatar aunque había las mismas posibilidades de que el ATB lograra su segundo tanto. Todo el mundo se sorprendió cuando el árbitro dio 11 minutos de tiempo añadido. Lo intentó el filial y la tuvo también Rubén Bover con un lanzamiento de falta, pero el marcador ya no se movió.