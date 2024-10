El Atlético Baleares pierde en el minuto 106 en Sabadell

Jaume Mut se mostraba cariacontecido por el resultado pero también contento por la imagen del equipo. “Hemos hecho muchas cosas bien y éste es el camino a seguir. El equipo ha hecho un gran esfuerzo remontando dos veces y luego la forma cruel de como se ha producido la derrota, pero jugando así las victorias llegarán”.

En cuanto al final del encuentro, el entrenador del Baleares explicaba: “Parece que el que no llora no consigue nada. El Sabadell ha estado toda la semana quejándose de los árbitros. El penalti de las manos puede ser, pero viene de una falta a Jaume Pol, no de una falta de Jaume Pol. Y esta jugada pasaba más de cuatro minutos del tiempo que había añadido. Pero no hay que perder tiempo con estas cosas sino levantar la moral y volver a hacer un buen partido como el de este domingo y seguro que la victoria cae de nuestro lado”.