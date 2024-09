El Atlético Baleares se deja dos puntos

El Atlético Baleares dejó escapar la victoria ayer en el Estadi Balear tras ir ganando en la primera parte por 2-0. El partido empezó con mucha intensidad con el cuadro blanquiazul buscando la portería visitante. Sin embargo, las cosas se pusieron difíciles cuando el colegiado castigó con la expulsión un agarrón de Josep Jaume. A pesar de este gran inconveniente, los pupilos de Jaume Mut, que vio el partido desde la grada al tener que cumplir un partido de sanción, se adelantaron en el marcador. Jaume Pascual anotó de forma acrobática tras un saque de esquina.

Ir ganando con inferioridad numérica ya era un éxito y más cuando Tovar forzó un penalti y la expulsión de Poveda tras una gran internada por la banda derecha. El propio delantero centro se encargó de convertir el lanzamiento de los once metros para poner tierra de por medio. Tras el descanso, Toni Ramon y Tovar tuvieron dos oportunidades claras para dejar sentenciado el encuentro, pero fue el Terrassa quien redujo distancias gracias a un tanto de Jofre de disparo cruzado que a punto estuvo de desviar fuera de la portería Jagoba. El ATB acusó el gol y dio alas al rival. Los visitantes igualaron el marcador poco después por medio de un disparo fuera del área de Josu que se coló junto al palo derecho del meta vasco del ATB. El partido se rompió y ambos conjuntos tuvieron oportunidades para llevarse el encuentro, pero el marcador ya no se movió.

Al término del encuentro, Jaume Mut se mostró disgustado por el resultado final, pero contento por cómo había estado el equipo en la primera mitad. «En la primera parte hemos sido muy superiores y en la segunda no hemos sabido matar el partido». En cuanto a la expulsión de Josep Jaume, el entrenador blanquiazul se mostró quejoso. «No me parecía roja. Josep Jaume se cae porque le cogen y tampoco era una acción clara de gol. Es complicado pitar».