El ATB quiere seguir creciendo

El Atlètic Baleares, tras su empate de la pasada jornada en Cornellà, quiere volver a la senda del triunfo en el Estadi Balear, donde cuenta por victorias sus dos enfrentamientos anteriores. A partir de las 12:00 horas de este domingo (IB3 Youtube), y dirigido por el árbitro Roca Robles, del colegio murciano, los pupilos de Jaume Mut se enfrentan al Terrassa, que en la pasada jornada cayó en Ibiza frente a la Peña Deportiva por 1-0. El conjunto catalán se encuentra en la undécima posición de la tabla con una victoria, un empate y dos derrotas.

El ATB quiere seguir invicto y proseguir su racha triunfal en el Estadi Balear ante un rival cuyo último triunfo fue logrado en Palma cuando se impuso 1-3 al Mallorca B en la segunda jornada.

«A mí siempre me preocupa el rival porque en Segunda RFEF todos tienen armas para ganar. El Terrassa es un equipo hecho para estar arriba. Por plantilla y club y por cómo han hecho las cosas este verano, estarán arriba. Aun así estamos focalizados en los nuestros y confiamos en logra una victoria que nos permita estar arriba», explicaba Mut en la rueda de prensa anterior al partido.

En el último partido fue en la primera ocasión en al que el ATB mantuvo su portería a cero, algo que el preparador blanquiazul considera fundamental, pero también fue el primer encuento en el que el ATB se quedó sin ver puerta. «En casa estamos bien y hemos conseguido seis goles y hemos hechos los deberes. Sabemos que cada partido es un mundo, pero tenemos muchas ganas. Queremos que los aficionados se vayan contentos y orgullosos del equipo», comentaba el míster.

Mut está contando con un equipo base que le está dando buenos resultados y por ello es más difícil que haya cambios. «La parte dura del entrenador es la de la gestión. Jugadores que no tienen continuidad y demás… pero se está gestionando solo porque el grupo humano es muy bueno. Todos entienden cuál es su rol. Me gusta siempre alabar siempre a los jugadores que no tienen minutos», destacaba el entrenador palmesano, que seguirá sin poder contar con Forniés, Sergio, Nuha y Castell.