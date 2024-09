Toni Ramon: «Marcar tiene un factor de suerte»

Toni Ramon (2002, Palma) está siendo una de las sensaciones del Grupo III de 2ª RFEF. El medio centro del Atlètic Baleares ha anotado en cada una de las tres jornadas disputadas hasta la fecha y sus goles han permitido que el equipo haya iniciado la campaña de forma esperanzadora con dos victorias y un empate a domicilio. El próximo compromiso del ATB será contra el Cornellà en tierras catalanas el domingo a las 12.00 horas.

¿Hacía cuánto que no marcaba tres goles seguidos?

—(Se ríe). La verdad que igual desde benjamines o alevines. Siempre he jugado de medio centro, y algunas veces en la media punta, pero mucho más en esta posición en el centro del campo que es la vengo jugando en el ATB desde que llegué. El gol tiene un componente de suerte. Igual chutas diez veces y no te entra ni una y luego le medio pegas mal y entra. Pero lo importante es estar ahí, generar la oportunidad.

¿Qué diferencias ha encontrado hasta el momento entre 1ª RFEF y 2ªRFEF?

—Hay equipos que han bajado de categoría como nosotros y durante un tramo de liga nos van a complicar la vida. La diferencia la estoy notando en el ritmo. En 1ª RFEF había más transiciones, más ritmo de juego continuado, mientras que en 2ª RFEF hay momentos en los que se ralentiza el juego.

¿Dónde se encuentra más cómodo?

—A mí me encantaría jugar en 1ª RFEF pero en esta categoría estoy muy cómodo. Mi juego se basa en tener el balón, conducciones y en llegar al área con peligro y por ahora las cosas me están saliendo.

El vestuario es totalmente diferente al del año pasado.

—Sí, del primer equipo sólo estamos tres jugadores (David Forniés, Juanra y el propio Toni Ramon) y George y Ortega que han subido del Juvenil. En el vestuario hay muy buen ambiente. Hemos creado un grupo humano y futbolístico muy bueno y hay nivel para subir a 1ª RFEF.

-¿No subir sería un fracaso?

—El objetivo es muy claro: el ascenso. Pero tampoco sería un fracaso no hacerlo y todavía es muy pronto para hablar de ello.

Están entrenando esta semana en Son Ferriol.

—Sí, porque el campo del Cornellà es de hierba artificial. Nos viene bien porque el bote es diferente, el balón corre distinto y también se nota por ejemplo e

los giros y los cambios de dirección.

En octubre de 2022 renovó hasta final de esta temporada. No fue un contrato a largo plazo precisamente.

—Bueno, estaba en el filial y me ofrecieron renovar dos años y agradezco mucho al club esta confianza. Esta temporada termino contrato y ya veremos qué ocurre en un futuro.

Usted llegó al ATB procedente del San Francisco, que reclama 50.000 euros al club.

—La verdad que no tengo ni idea cómo está este tema.

Llegar a lo más alto ¿depende sólo de la calidad futbolística o importan otros factores?

—En este mundo es fundamental estar en el momento adecuado en el lugar preciso. El trabajo invisible, cuidarse, trabajar por tu cuenta, descansar lo necesario...también es importante al igual de tener un entrenador que confía en ti.

-¿Cuál es el entrenador que más le ha aportado?

—Jordi Roger fue quien me dio aquí la oportunidad y antes Álex Casas fue quien confió en mí. Aunque descendí una categoría porque pasé de División de Honor en el San Francisco donde apenas jugaba a Juvenil, luego conseguimos el ascenso con el ATB y fue muy importante. Luego ya llegó jugar con el filial, hacer la pretemporada con el primer equipo y comenzar ya a jugar en él hasta hoy.

Aunque es muy joven, ¿ya sabe a qué se dedicará cuando acaba su carrera?

—Nunca he dejado de estudiar. Estoy en 4º de Educación Primaria en la UIB. Estoy en el último año y me faltan las prácticas, pero nos las puedo hacer porque estoy trabajando de futbolista. Considero que es muy importante tener una formación porque la vida del futbolista es muy corta. Siempre me han gustado los niños y además mi madres es profesora de educación infantil y eso también me ha influido.

¿Su sueño?

—Como el de todos los niños, jugar en Primera División, aunque es muy difícil. En España hay 20 equipos, con plantillas de 25 jugadores. En total, 500 futbolistas, y mire cuántos jugadores hay en el mundo. Pero primero, mi objetivo es ayudar a que el ATB suba a 1ª RFEF que es, como mínimo, el lugar donde se merece estar el club.