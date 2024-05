El Atlético Baleares se da una alegría final

El Atletico Baleares se ha dado el gusto de acabar su andadura en 1ª RFEF con una victoria frente al Granada B, que le ha servido, además, para no acabar último de la tabla. Jaume Mut ha tirado la ‘casa por la ventana’ y alineó un once de carácter muy ofensivo con Nuha y David Rodríguez saliendo juntos desde el inicio por primera vez y con la presencia de David Forniés tras su lesión de rodilla. Ha salido con un ritmo alto el ATB , pero han sido los visitantes quienes han gozado de las mejores ocasiones. Ha avisado primero Mario, pero su disparo se ha marchado fuera, poco después David Navarro salvaba bajo palos un remate de Faye y Eu también lo ha intentado desde la larga distancia pero su fuerte disparo no encontraba portería. No sólo eran del Granada B las ocasiones, sino también la posesión del balón.

Seguía atacando el conjunto nazarí y Clavijo ha filtrado un gran pase por el eje del conjunto blanquiazul, que ha dejado solo a Mario, pero éste ha marrado de forma estrepitosa en el uno contra uno frente a Jero Lario. Y como en el fútbol quien perdona lo suele acabar pagando, ha sido el ATB quien ha golpeado primero al aprovechar Pastrana un buen servicio de David Rodríguez para batir de un disparo cruzado a Tristán. El gol ha espoleado a los de Jaume Mut y George ha podido ampliar la diferencia pero su disparo se ha estrellado en la cruceta tras una pared con Nuha. Antes del descanso Pastrana batía de nuevo a Tristán con bastante fortuna tras rechazar Van Rijn el disparo desde el borde del castellano-manchego que ha descolocado al portero visitante. Tras la reanudación, el Granada B quería reducir distancias, pero ha sido Pastrana quien ha vuelto a tener la ocasión más clara hasta que Mario ponía emoción a los últimos minutos tras un remate de cabeza y a punto ha estado de lograr el empate el conjunto visitante pero Jero Lario ha sacado junto a la cepa del poste el cabezazo de Van Rijn. Ficha técnica 2. Atlético Baleares: Jero Lario, Juanra, David Navarro, Josep Jaume (Zalaya, min. 60), George (Toni Ramón, min. 60), David Forniés, Nana (Juanca, min. 86), Ortega (Alarcón, min. 60), Pastrana, Nuha (Villapalos, min. 77) yDavid Rodríguez. 1. Granada B: Tristán, Raúl C., (Estacio, min. 67) Van Rijn, Miki Bosch,Eu (Ibarrondo, min. 46), min. 46), Juanma L. Clavijo (Masllorens, min. 67), N. Mortimer (Heredia, min. 46), Mario G.,C. Pérez (Eghosa, min. 75) yS. Faye. Goles: 1-0, Pastrana, min. 32. 2-0, Van Rijn (p.p.), min 44. 2-1, Mario G. min. 86. Árbitro: Cánovas García. Amonestó a Toni Ramon por el ATB y a Van Rijn y Miki Bosch del Granada B. Incidencias: Antes del inicio del partido se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas en el derrumbe de la cafetería de la Platja de Palma.