Triste despedida de la temporada para el Atlético Baleares, que aspira a no acabar último clasificado en el partido que jugará este sábado frente al Granada B. El conjunto de Jaume Mut es colista con 26 puntos, uno menos que el equipo nazarí.

El preparador del ATB expresó ayer cómo afronta el encuentro: «Queremos ganar porque es lo que hemos trabajado esta semana. No tenemos otra cosa en la cabeza que eso. Nos gustaría acabar con una victoria para irnos con un buen gusto delante de nuestra gente». Respecto al once que dispondrá en el césped del Estadi Balear, comentó que «la idea es que los jóvenes sigan entrando desde el once inicial. Tendremos juveniles en el banquillo siempre respetando a los jugadores que llevan desde el principio».

Mut será el encargado de intentar el ascenso la temporada que viene. «Me apetece empezar ya de cero. Me gustaría que la pretemporada empezase el lunes. Va a ser un proyecto atractivo. Hay que hacer mucho trabajo de cara a la temporada que viene y ya respiro cosas positivas».