Jaume Mut: «Tenemos que hacer las cosas al cien por cien»

El técnico del Altético Baleares, Jaume Mut, ha manifestado este viernes la obligación de los profesionales del club de hacer las cosas al «cien por cien» ante la primera jornada en la que puede consumarse el descenso a Segunda RFEF. El preparador blanquiazul ha asegurado que la mentalidad a la hora de pisar el césped tiene que ser dar el máximo y ha afirmado que el domingo ante el Ceuta pondrá en liza «un once competitivo» a pesar de las múltiples bajas con las que encara el duelo.

A 12 puntos de la salvación el Atlético Baleares afronta su primer match ball por la salvación. La desventaja podría quedarse igual o aumentarse el sábado en función del resultado del Atlético Sanluqueño, que si gana obligara a los blanquiazules a hacer lo mismo para aplazar el desenlace. «Hasta esta semana no me había querido plantear este aspecto pero se acerca el final, no hemos conseguido las victorias necesarias para engancharnos al grupo con opciones de salvarnos y cada vez está más complicado porque dependiendo del resultado del domingo podemos descender», ha señalado Jaume Mut, que ha declarado sentirse «anímicamente muy fuerte». «Tengo que dar el máximo y no será de otra forma hasta el último momento que yo esté aquí. Estoy jodido por perder una categoría a la que cuesta llegar y que el club ha trabajado mucho por estar ahí y esto me duele. Pero cuando piso el campo pienso en hacer mi trabajo para ganar el siguiente partido», ha agregado.

Esta situación no ha modificado el planteamiento de la semana para Jaume Mut y los suyos. «No es difícil porque somos profesionales de esto y estamos obligados. Defendemos un escudo y un club muy importante. No hay duda que tenemos que hacer las cosas al 100% y como profesionales que somos las queremos hacer bien», ha afirmado.

El técnico mallorquín ha destacado el buen momento que atraviesa su rival de este domingo al apreciar que el Ceuta «de las últimas 10 jornadas iría líder». «Es un equipo que imprime un ritmo muy alto al partido desde el inicio, será un partido diferente al de Huelva. Lo que no afrontamos diferente es que buscaremos la victoria, llevamos toda la semana trabajando para ello», ha adelantado el preparador balearico, que ha afirmado que mantienen el foco puesto en el ataque para tratar de subir el nivel tras la derrota «injusta» de la pasada jornada ante la UD Ibiza en el Estadi Balear. «Estamos intentando mejorando el aspecto ofensivo, nos está costando conseguir goles. No hemos conseguido la fórmula para conseguir las victorias. Toca trabajar al 100% para conseguir victorias», ha señalado.

El Atlético Baleares llega al partido sin poder contar con los lesionados Armando Shashoua, Roberto Alarcón, David Fornies, Ofoli, David Navarro y Pablo Muñoz o el sancionado Alberto Villapalos, pero Jaume Mut ha remarcado que las bajas «no son ninguna excusa, son una falta de respeto a los que están disponibles». «Sacaremos un once muy competitivo para ganar al Ceuta», ha incidido.