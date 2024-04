Derbi desigual entre el Atlético Baleares y la UD Ibiza

Al Atlético Baleares cada vez le quedan menos balas en la recámara para evitar lo que parece una ‘muerte’ inevitable en forma de su descenso a 2ª RFEF. El equipo aún no conoce la victoria con Jaume Mut, se encuentra a doce puntos de la salvación cuando sólo quedan 21 puntos en liza y este mediodía visita el Estadi Balear el otro equipo balear de la categoría, la UD Ibiza, tercero en la tabla y que tiene a mano disputar los playoff de ascenso a Segunda ya que cuenta con once puntos de ventaja sobre el sexto, el Recreativo de Huelva. El conjunto onubense fue el último rival del ATB y en el Nuevo Colombino los hombres de Mut tuvieron cerca la victoria. La UD Ibiza logró por fin vencer en la pasada jornada al Melilla por un agónico 4-3 tras nueve encuentros sin lograr los tres punto, lo que le ha hecho abandonar toda esperanza del ascenso directo, que tiene al Castellón como principal candidato a regresar por la vía rápida a la categoría de plata del fútbol nacional.



Mut es consciente de la gravedad de la situación del equipo, pero quiere mantener un lenguaje positivo hasta el último momento. «Quedan las jornadas que quedan, quedan los puntos que quedan y yo lo único que puedo hacer es mi trabajo en el campo para intentar ayudar al equipo para ganar el domingo», explicó Mut en la rueda de prensa previa al choque. El extécnico del Manacor sabe que su equipo no tiene red. «Todos los partidos son finales para nosotros, por eso los afrontamos uno a uno. Sabemos dónde estamos y lo que nos jugamos. Tenemos la necesidad de ganar partidos. El fin de semana pasado en Huelva en los últimos minutos nos fuimos a por el partido porque no nos basta con empatar, queremos ganar y eso intentaremos frente a la UD Ibiza».

El club ha organizado una jornada especial ya que después del partido tendrá lugar en el bar de la institución una paella previa al encuentro que disputarán en Son Malferit el ATB Fem contra el Atlético de Madrid C, clave para que las discípulas de Txema Expósito consigan el ansiado ascenso a la categoría de plata del fútbol femenino.